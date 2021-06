Vacuna contra COVID: AMLO precisa que siguiente semana recibirá segunda dosis

El Presidente Andrés Manuel López Obrador cambió de opinión al asegurar que sí se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra COVID, probablemente la siguiente semana, porque "hay que seguir dando el ejemplo" de que es segura y protege contra el coronavirus.

Mientras observaba cómo su secretario de Salud, Jorge Alcocer, recibía la segunda dosis de la vacuna contra COVID de AstraZeneca por parte de enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), AMLO dijo que esta acción era un buen ejemplo.

"A mí me corresponde ya, pero me faltan como 10 días, pero sí creo que para la otra semana ya me toca aquí. Sí (aplicar la vacuna contra COVID), porque hay que seguir dando el ejemplo", destacó en el marco de la habitual conferencia mañanera en Palacio Nacional.

El 20 de abril cuando recibió la primera dosis, López Obrador había dicho que ya con esa estaba bien, que no se pondría la segunda aplicación. Sin embargo este martes cambió de opinión.

lee más México enviará vacunas AstraZeneca y CanSino a América Latina: Jorge Alcocer

AMLO refirió que en distintos puntos del mundo hay un porcentaje que no quiere vacunarse contra COVID, pero en el caso de México se ha logrado que la inoculación porcentualmente sea alta con relación a otras naciones.

"Esto se debe a que hemos estado haciendo promoción, informando que no afecta la vacuna contra COVID, al contrario protege", declaró al tiempo de que volteó a ver a Alcocer Varela y sorprendido le preguntó: "¿Ya?, ni me di cuenta", pero el titular de Salud le respondió: "No, todavía no".

López Obrador pidió a la enfermera Fabiana Maribel que tomara el micrófono para dar un mensaje a los mexicanos sobre la importancia de recibir la vacuna contra COVID.

Rehusándose a acercarse al atril, comentó a AMLO que ya traía un micrófono, desde el cual pidió a la población que se vaya a vacunar, "y para muestra un botón, están aquí los líderes de salud, este país ha hecho mucho esfuerzo para traer la vacuna a México, va a ser algo muy bueno para la gente".

más para leer COVID-19: Un 24 por ciento de la población en México ya recibió la vacuna

La enfermera preguntó al secretario Alcocer si había tenido temperatura en las últimas 24 horas, síntomas de COVID, si era alérgico, entre otros datos, a lo que respondió a todas en sentido negativo, para de inmediato pedirle que relajara el brazo izquierdo donde recibió la inyección.

Al concluir la vacunación contra COVID que duró poco más de seis segundos, Fabiana Maribel explicó los síntomas que podría presentar y las recomendaciones. "Es probable que tenga fiebre, dolor de cabeza, articular o muscular, pero no es nada de cuidado".

Entre la fila de reporteros uno le preguntó si le había dolido. Jorge Alcocer seguro respondió: "Nada. Me conmovió estar completamente inmunizado".

Añadió que en "10 o 15 días ya estaré con los anticuerpos, con ello protegiendo a los demás, es una situación que vale la pena, que no vamos a olvidar", expresó el funcionario federal, quien recibió un aplauso de López Obrador y de sus compañeros de gabinete.