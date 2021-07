Vacuna es la mejor arma contra COVID-19: Zoé Robledo

El director general del IMSS, Zoé Robledo aseguró que el arma perfecta para acabar con virus que produce la pandemia, es la vacuna, tras realizar una visita de trabajo por el estado de Chiapas.

Desde el Macrocentro de vacunación ubicado en el Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) No. 69, en Palenque, Chiapas dijo: “Hoy no hay una mejor herramienta para acabar con el coronavirus que la vacuna, es el arma perfecta y la estrategia que hemos llevado a cabo es el trabajo en equipo, no es el trabajo solo del Instituto Mexicano del Seguro Social, es el trabajo de todas y de todos, y eso los incluye a ustedes”.

El funcionario dijo que más allá de los mitos, no se debe quedar con la percepción de que la gente no se quiere vacunar; por ello se decidió cambiar la estrategia para inmunizar a sectores de la población con mayor movilidad como lo es el sector de 30 a 39 años de edad.

Pero también fue a partir de entender que nuestro estado, multicultural, diverso, multilinüístico y muy disperso, debía de tener una estrategia más profunda, una estrategia que llegara más lejos y a la vez estuviera más cerca de la gente precisó.

Zoé Robledo agregó que en Chiapas se decidió abrir 71 sedes de vacunación para que la gente acudiera en mayor medida a aplicarse la dosis, ya que a pesar de que es gratis, las personas gastaban en transportarse hasta los lugares de vacunación, invirtiendo gastos hasta en tres transportes.

Por ese motivo aseguró que el cambio de estrategia ha animado a la gente a salir a vacunarse y reducir el riesgo que se tiene por contraer la enfermedad. “Para mayor muestra, tenemos que el día de hoy las personas hospitalizadas en Chiapas y en todo el país que se contagiaron y que su estado de gravedad requirió hospitalización, el 99 por ciento son personas que no se habían vacunado, creo que eso es lo que nos debe de hacer entender que es eficiente la vacuna”, dijo.