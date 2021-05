Vacunación al sector Salud, aún inconclusa

En cinco meses, el Gobierno federal no ha podido completar la vacunación del personal de Salud que debía concluir en abril. El retraso ya afectó principalmente a hospitales privados y consultorios de farmacias.

El Plan Nacional de Vacunación arrancó el 24 de diciembre con el sector Salud como eje prioritario. Desde entonces, han perdido la vida mil 588 trabajadores de la Salud.

Esto representa un 40.8 por ciento de los 3 mil 885 decesos registrados durante toda la pandemia de Covid-19, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Pese a que la primera etapa estuvo dedicada exclusivamente al sector Salud, el personal fue dividido en tres categorías de acuerdo con su riesgo de contagio según las autoridades federales.

El personal de primera línea fue clasificado como el de mayor exposición por laborar en áreas Covid de hospitales. Después siguió la segunda y tercera línea, que contemplaron con un riesgo medio y bajo de contagio, respectivamente.

El proceso de inmunización de la primera línea debía terminar a más tardar en febrero, mientras que el resto del personal de Salud culminaría a finales de abril.

Gráfico

Sin embargo, se ha alargado un mes más de lo previsto en el Plan Nacional de Vacunación, aunado a que la cifra sobre el total de trabajadores tampoco es clara.

En la estrategia, las autoridades de Salud consideraron a 1.1 millones de trabajadores del sector, aunque el porcentaje de personal privado no está definido ante la falta de un censo, por lo que la cifra puede ser mayor.

Maribel es médica del sector privado quien ha estado en contacto con pacientes Covid; sin embargo, hasta inicios de abril no había sido vacunada, tampoco logró acceder a una dosis en la Escuela Médico Naval, donde decenas de trabajadores no fueron inmunizados al no existir un censo.

Ante el riesgo de enfermar, tomó la decisión de vacunarse en el extranjero. Un mes después, le informaron que ya podía ser protegida en México.

“No me arrepiento de la decisión, no tenían planeado nada. Si me hubieran dicho que me vacunaban en abril como estaba previsto, sí”, dijo a La Razón.

Otras ramas de la medicina también se han visto afectadas por el suministro a cuentagotas, es el caso de la psiquiatría.

“Estamos en contacto con pacientes, algunos en consultorios, pero otros también atienden en hospitales donde hay personas con todo tipo de padecimientos, incluyendo Covid”, advirtió Oscar, médico psiquiatra.

El avance de inoculación al sector privado no ha sido igual en todo el país, ya que sólo algunas entidades como Guanajuato, Durango, Jalisco y Sonora anunciaron los plazos para vacunar contra Covid-19 a todo el personal restante.

Hasta el pasado 16 de mayo han sido inmunizados un millón 098 mil 905 personas, según la Secretaría de Salud, pero un día después la dependencia eliminó de las presentaciones de la conferencia vespertina diaria, el número de dosis aplicadas en cada sector, por lo que no es posible consultar el progreso de los protegidos contra el virus en el país.

El pasado 19 de mayo, México rompió récord de vacunación contra Covid-19 al alcanzar las 727 mil 638 dosis aplicadas.