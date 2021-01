“En vacunas, estamos en manos de Federación”

Ante un panorama incierto por la disminución de vacunas contra Covid-19 en el país, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, aseguró que se encuentran en manos del Gobierno federal para la entrega del biológico, aunque su única esperanza es que algún país incumpla el contrato con los laboratorios para poder comprar y aplicar las dosis en sus estados.

En entrevista con La Razón, el también integrante de la Alianza Federalista opinó que es “incongruente” que las autoridades apliquen las vacunas a los Servidores de la Nación, pues esto representa una falta al plan, “que tanto han insistido en que se cumpla”.

El Ejecutivo estatal garantizó que en Aguascalientes se priorizará la vacuna después del personal médico y adultos mayores, a todos los maestros, pues aseguró que es uno de los sectores de desarrollo y no se ha dimensionado el problema que va a acarrear en torno al rezago de una generación.

¿Cómo impactará a su estado y en el plan de aplicación de la vacuna la reducción de dosis de Pfizer? Estaríamos a la espera de que el Gobierno federal nos mande otro calendario de aplicación con base en lo que se tenga, ya que todo mundo quisiéramos tener las vacunas suficientes para ir avanzando en nuestros sectores, sobre todo de Salud y del magisterio, que ya empezamos.

Como lo planteé hace un mes, es momento de buscar otras alternativas y lo estamos haciendo; agradecemos al Presidente (Andrés Manuel López Obrador) porque nos tomará en cuenta a todos los estados y que lo va a distribuir de una manera equitativa, como lo pedimos. Aunque las entidades podemos comprar por nuestra cuenta, con base en el cumplimiento de los contratos previamente establecidos, (dependemos) de que algún cliente les quede mal o que tengan sobreproducción. Yo sé que es difícil, pero lo que yo he sostenido, es que es más vale tener la puerta abierta por si sucede algo en el país, tener una segunda opción.

¿No se deben promover más vacunas de otros laboratorios si ya hay luz verde para que no se queden sin éstas? El Presidente nos ha anunciado que el Gobierno federal tiene varios contratos firmados y así lo ha hecho saber el canciller (Marcelo Ebrard), pero al final es que todas las empresas estén produciendo para que se hagan las entregas establecidas.

¿Puede haber afectaciones en sus sistemas de salud con estos retrasos? Es que no hay de otra, la verdad es que el único que nos va a surtir es el Gobierno federal, estamos en sus manos y éste a su vez espera a que le cumplan los convenios.

Yo insisto en que si nosotros hacemos las gestiones y pudiéramos seguir, también ayudaríamos al Gobierno federal, pero veo que la problemática es un tema de producción y no de compra. Cuando se dé algún incumplimiento de contratos de algunos países por falta de recursos u otro tema, hay una sobreproducción; no, ahorita, pero sí más adelante, y podemos entrar, estamos listos.

¿De cuánto es el ahorro en su estado para las vacunas? Es increíble que no conozcamos mucho de los contratos del Gobierno federal, no conocemos el valor de la vacuna, pero cualquier estado por la urgencia de salir de la pandemia e inmunizar a su población, te aseguro que no tendría problema por los recursos. Los estados estamos necesitados de lana y más por los recortes que ha habido en los programas federales, pero también en este caso, no se escatima y podemos entrarle.

¿Qué opina de que se inocule a los Siervos de la Nación por estar coordinando las brigadas de salud? Una de las cosas que el Presidente ha hablado mucho es el tema de la transparencia, de combatir la corrupción y siempre dijo que iban los del sector salud, posteriormente entrarían con la tercera edad y hacia abajo, pero ahí mismo hay una incongruencia de las políticas establecidas por el propio Gobierno federal, y también, para que vean que en todos lados se cuecen habas… regidores, parientes y familiares, pues no se vale, porque realmente hay gente que se la está jugando todos los días y creo que es donde hay una pésima percepción de la sociedad en cuanto estas mafias.

¿Cuál es el llamado? Como el Presidente nos lo comentó; estuvo muy insistente que los hospitales que vacunaron, las personas estén confirmadas que sean de la primera línea de combate. El que queda mal es el que habla.

¿Con qué laboratorios se han acercado para ver la compra del biológico? Hemos hablado con AstraZeneca y Moderna y nos han dicho que primero deben cumplir con sus compromisos con gobiernos nacionales, pero queremos estar en la filita, pues si lo requerimos, ahí estamos. No hay fecha para la compra.

¿Cuál es su población prioritaria, después del personal médico y los adultos mayores? Coincido en el tema del magisterio. No estamos dimensionando el tema de la pandemia en lo educativo, no hay otro rubro que haga competitivo al país si no es la educación desde el nivel inicial hasta posgrado, y en eso estamos perdiendo mucho, ya que no se nota ahorita el rezago, pero generacionalmente estará marcado.

En el tema de los presupuestos y que las controversias no avanzan; ¿se perdió y de dónde van a sacar dinero? El tema es seguir insistiendo en una mejor distribución del recurso por parte del Pacto Fiscal y la otra es que nosotros mismos seamos eficientes, ya que en Aguascalientes, por ejemplo, tenemos un orden financiero importante en el manejo de las finanzas y eso nos da un soporte para aguantar la pandemia, pero mientras no se prolongue más, ya que pensábamos un mes y ya llevamos un año. Sin problema podemos salvar los puntos más emergentes, pero no dejaremos de insistir en una mejor distribución del recurso del Gobierno federal.

¿Hay respuesta del Gobierno federal o de la Secretaría de Hacienda? No, absolutamente nada, lo hemos planteado, pero el tema de las vacunas y la pandemia se llevan el tiempo, la dedicación y el esfuerzo, pero no vamos a quitar el dedo del renglón.