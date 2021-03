Vallas en Palacio Nacional son para evitar provocaciones, no por miedo: AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que las vallas que se colocaron en Palacio Nacional son para evitar provocaciones y no por miedo, debido a que hay gente infiltrada que utiliza la violencia para afectar a terceros.

“Están en todo su derecho pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que busca solo causar daño, utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos en ningún bando, que no haya heridos de las fuerzas de seguridad ni que las mujeres que protestan salgan dañadas, pero también proteger nuestros edificios y monumentos históricos”, destacó.

Durante una visita de supervisión del tramo tres del Tren Maya, Calkiní-Izamal en Yucatán, señaló que cuando se pinta Bellas Artes, el Hemiciclo a Juárez o Palacio Nacional cuesta trabajo despintar porque hay que pedir autorización al INAH, ya que no se puede estar afectando la cantera de los edificios que tienen siglos, pero aclaró que no se impide el derecho a la manifestación

.

“Está prohibido prohibir y no se va a reprimir al pueblo, pero hay que cuidar, si se vandaliza se da una imagen en el mundo, no es miedo, es distinto el miedo a la cobardía, puedo tener miedo pero no soy cobarde, las vayas son para evitar la provocación. La vez pasada tiraron bombas y no solo afectan el inmueble, sino causan daño a las personas”, explicó.

Recordó que en su lucha por el país, siempre fue un opositor sin miedo y no vendido, pues caminó desde Tabasco hasta la Ciudad de México por un fraude, “nos robaron la presidencia en 2006 y la gente estaba más que caliente, pero decidimos protestar de manera pacífica, actuamos de manera responsable y no se rompió un solo vidrio”.

Aclaró que el derecho de manifestación es fundamental, pero se debe actuar de manera responsable y sin violencia.

Por otra parte, aseguró que la obra del Tren Maya tiene por objetivo incluir al sur y sureste en el desarrollo del país, ya que desde los años 50 quedó en abandonó por parte de administraciones pasadas.

“No se trata de abandonar el norte o centro del país, esas regiones deben seguir creciendo, solo que ahora vamos a incluir al sur y sureste, pues de entrada se generan muchos empleos. No hay actividad después del campo que genere más empleos que la industria de la construcción ya que reactiva la economía, pues estamos hablando de miles de empleos para beneficio de la gente”, destacó.

Dijo que las obras de inversión federal solo se hacían en esa zona, en los años 50 del siglo pasado cuando se terminó el ferrocarril, mientras que en Cancún a finales de los años 60 cuando se iniciaron las obras con el financiamiento de la banca de desarrollo para impulsar el desarrollo turístico.

“Mientras los estados del sur quedaron en el abandono la única fuente de empleo era Cancún y la Riviera Maya. Se desarrolló esa parte pero Chetumal, Morelos, Othón Blanco, Calakmul, todo eso abandonado por completo, por ello ahora se integra todo el sureste y al mismo tiempo al invertir, vamos a reparar un daño causado por años. Se va a reivindicar el sureste”, explicó.

El Jefe del Ejecutivo detalló que la obra debe terminarse en 2024 ya funcionando, por ello aseguró que tendrá el apoyo del gobernador Mauricio Vila, de quien se expresó como un hombre que hace política y no politiquería.

“Contamos con el apoyo del gobernador de Yucatán, es serio, responsable con dimensión social, es una gente de trabajo y no anda con politiquerías y no anda grillando. La buena política es fundamental. No confundir el oficio político que es nobleza y servir a los demás, como siervos de la nación”, dijo.

Andrés Manuel López Obrador señaló que en su administración no van a dejar obras inconclusas como se hizo en gobiernos pasados, por ello tendrán el Tren Maya listo antes de dejar su sexenio.