Variante XBB es muy contagiosa: expertos

V irólogos del país advirtieron que la variante XBB, denominada “pesadilla”, es altamente contagiosa y su presencia en México puede contribuir a aumentar la inminente sexta ola de Covid-19 durante la temporada invernal.

En entrevista con La Razón, Alejandro Sánchez Flores, investigador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, explicó que XBB es una variante recombinante que viene del sublinaje BA.2 de Ómicron, pero ha logrado hallar formas para escapar de los anticuerpos que la dañan y por ello se ha vuelto tan transmisible.

“Combina todas las variantes o todas las combinaciones que le permiten escapar de los anticuerpos y por ello se vuelve tan transmisible, además de que sus síntomas son muy similares a Covid normal. Es sumamente importante cuidarse para evitar la propagación del virus”, dijo.

El especialista mencionó que hasta el momento se tiene conocimiento de que esta variante es de las más transmisibles de Ómicron y por ello es urgente que la gente no se confíe y use el cubrebocas de manera obligatoria, para no esparcir la enfermedad, sobre todo en estas épocas de reuniones familiares.

“Esta variante nos pone en una difícil situación, pues, aunque estemos vacunados, no tenemos refuerzos, no nos ponemos cubrebocas y le estamos dando la oportunidad de afectarnos al virus. Este virus no es letal, sino más contagioso”, destacó.

Alejandro Sánchez Flores dijo que la variante está presente en el centro del país, pero aún no es representativa, además de que su presencia puede contribuir a elevar los casos en una inminente sexta ola, “pues ésta se va a caracterizar por ser una ola de muchas variantes y no de una sola”, agregó.

La variante XBB ha elevado los contagios en países como Singapur, China y Estados Unidos, pero ya se detectó su presencia en México, aunque en menor cantidad.

Por separado, Malaquías López Cervantes, investigador en salud pública de la UNAM, señaló que es pronto para decir que se viene una fuerte ola de contagios, aunque aclaró que sí existe un riesgo de alza porque la gente y las autoridades están minimizando la pandemia.

“Una detección no es suficiente información, aunque debemos estar alertas por un posible aumento, ya que es una nueva variante que entra al país. Yo he insistido en tener una actitud de precaución, pues las autoridades no deben permitir que la enfermedad se propague en esta temporada, lo que sí está sucediendo”, dijo.

Sostuvo que, ante el riesgo, lo mejor es prevenir, ya que las autoridades federales, estatales y municipales no han tenido ya la precaución adecuada y se ha ido dejando la pandemia en el olvido al paso de los meses.

También se pasa por alto el peligro, se permiten concentraciones, se promueven conciertos y actividades que deberían estar en reserva, mencionó.

“Estamos ya minimizando la pandemia, tanto las autoridades como la gente, ya que tienen una actitud de desapego a la enfermedad, lo que nos puede traer graves problemas. En caso de que no cuidemos nuestra salud, no usemos cubrebocas o demás, los casos pueden ir más en aumento”, indicó.

El especialista mencionó que el país no sólo convive con una enfermedad respiratoria, sino con al menos otras dos, y por ello hay un riesgo de contagios muy alto, pues a pesar de que no sabemos si entramos o no a una sexta ola, el riesgo de alza es muy claro.