Ve AMLO que no es necesaria reforma fiscal

Tras asegurar que en su Gobierno no hubo empresas “predilectas” como en el pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no es necesaria una reforma fiscal en el futuro para recaudar más impuestos, sino que no se condonen o vuelvan los privilegios a los grandes potentados.

“Yo voy porque no haya aumentos en los impuestos, porque ayuda mucho el no permitir la corrupción y el que se mantenga una política de austeridad republicana (…) no hace falta aumentar impuestos, no hace falta una reforma fiscal”, afirmó durante la conferencia de prensa matutina.

Por ello, recomendó a todos los gobiernos del mundo “que se fajen los pantalones y no permitan los privilegios” para evitar así las políticas neoliberales de subir las contribuciones ciudadanas o crear nuevas reformas para aumentar las recaudaciones.

“Antes de que piensen en aumentar impuestos… porque cuando hablan de reforma fiscal hay que leerlo como aumento de impuestos, ya; es un eufemismo hablar de reforma fiscal, siempre es aumento de impuestos y estuvo de moda, y sigue estando, en la política neoliberal.

“Y siempre decían que había que hacer la reforma fiscal y que había que apretarse el cinturón, que no había de otra; pues sí, sí hay de otra, que en vez de que se apriete el cinturón el pueblo, el ciudadano, el contribuyente, se apriete el cinturón el gobierno y que no permita los privilegios y que el gobierno sea independiente y que no esté al servicio de potentados; esa es la fórmula”, detalló.

. Gráfico: La Razón de México

Dio a conocer que la recaudación de impuestos hasta el 19 de septiembre, que es de tres billones 652 mil, 351 mil 778 pesos más. En términos reales, descontando la inflación, es 5.6 por ciento de incremento comparado con el año pasado que fue de 3 billones 300 mil.

Más adelante fue cuestionado sobre su relación con la iniciativa privada y las licitaciones de obras y proyectos durante los seis años de su gobierno, que concluye el 30 de septiembre próximo.

Aclaró que no hubo empresas favoritas a las que se haya entregado contratos, como ocurría en gobiernos anteriores, y defendió que su gobierno siempre se apegó a la legalidad y la transparencia.

“Ha sido muy buena la relación con el sector privado, nacional y extranjero. No ha habido problema con las empresas acerca de los procedimientos de asignación de obras, pues todos se han apegado a la legalidad vigente, no ha habido empresas predilectas como era antes”.

Aprovechó el tema para volverse a lanzar contra el expresidente Felipe Calderón, quien dijo, benefició durante todo su sexenio a la empresa española Repsol. “Por ejemplo, en el gobierno de Calderón tenía como empresa predilecta a Repsol de España. Si ustedes hacen una revisión de contratos entregados a la empresa durante el sexenio de Calderón no solo fueron muchos sino que no se cumplió con la legalidad, abusaron, es decir, hubo ventajas para esta empresa que afectaron las finanzas públicas del país”, acusó.

Explicó que “luego con el licenciado Peña hubo otra empresa famosa favorita extranjera, OHL, lo mismo, todos los contratos de obra eran para esta empresa, no se cumplía con la legalidad, querían obras que se cobraban con costos elevados”, insistió. Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), establecen que en los dos últimos años se otorgaron contratos mediante adjudicación directa por tres mil 720 mdp a empresas de reciente creación.