Ve AMLO sentadas bases de 4T: “hasta podría dejar ahora mismo la Presidencia”

A la mitad del camino, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un alto para asegurar que al final de su Gobierno, en 2024, estará consumada la obra de la transformación sin dejar ningún pendiente, y “cuando esté entregando la banda presidencial, sólo diré a los cuatro vientos: ‘misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón’”.

En un mensaje de 55 minutos, interrumpido en ocho ocasiones por los aplausos, presumió que en su gestión se han logrado siete récords históricos: remesas, inversión extranjera, incremento al salario mínimo, no devaluación del peso, no incremento de deuda, aumento del índice de la Bolsa de Valores y en las reservas del Banco de México.

“Está como para decir a los cuatro vientos, presumir a los tecnócratas neoliberales: ¡tengan, para que aprendan!”, señaló desde el Recinto de Homenaje a Juárez, de Palacio Nacional, ante un grupo de 30 personas, entre colaboradores e invitados, como la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien ocupó la primera fila.

Vestido con traje negro, camisa blanca y corbata color vino, López Obrador expuso que vamos bien en la conducción del país, por lo que confió en que la gente va a votar porque continúe su periodo constitucional de seis años y concluya a finales en 2024.

“Desde luego, no sólo es esto lo único que necesito para cumplir mi misión, falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador. No podemos ser soberbios, pero si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de la transformación y no dejaremos ningún pendiente”, remarcó.

Frente a su esposa, Beatriz Gutiérrez, acompañada en la primera fila por el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, anunció que este mes presentará al Congreso la iniciativa de reforma eléctrica, para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y la economía popular.

“En pocas palabras, la meta es que tengamos abasto público suficiente de energía eléctrica, que no haya apagones y evitar, en los hechos, que los consumidores domésticos paguen la luz con tarifas más elevadas que las corporaciones empresariales y las grandes cadenas comerciales”, aseveró.

Dejó claro que la transformación está en marcha, poniendo al descubierto la “gran farsa neoliberal” y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo, desterrando vicios y prácticas deshonestas en el Gobierno. Una medida decisiva, resaltó, fue “parar en seco” la tendencia privatizadora, pues se dejó de entregar contratos a particulares en minas, aguas, puertos, vías férreas, reclusorios, entre otros.

“Lo más importante, hemos detenido las privatizaciones en el sector energético, en petróleo y electricidad. Esta nueva política energética busca producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importarlas”, enfatizó.

En cuanto al tema de seguridad, estableció que durante la primera mitad de su Gobierno han disminuido ocho de los 11 delitos de mayor impacto; sin embargo, admitió que tres de ellos, feminicidio, extorsión y robo en el transporte público aumentaron: 13, 28 y 12 por ciento, respectivamente. Detalló que el robo de combustible o “huachicol” bajó 95 por ciento; el homicidio, 0.5; robo de vehículos, 28; secuestro, 18, y “así en todos los delitos del fuero común y federal.

Al referirse a la pandemia de Covid, donde ni él, su esposa, ni la mayoría de los colaboradores utilizaron cubrebocas en el evento, con excepción de algunos como Tatiana Clouthier, Delfina Gómez y Alejandra Fraustro, hizo notar que no desembocó en una crisis, pues se evitó la falta de alimentos.

“Lo más importante es que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo; gracias a las remesas y a los apoyos de los Programas de Bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide poblacional, se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad.

“No se han registrado saqueos a comercios ni actos de vandalismo o desesperación por hambre o desatención a las necesidades básicas de la gente. Hay paz social y gobernabilidad “, apuntó el primer mandatario.

Con el cuadro del Presidente Juárez a su lado derecho y la bandera mexicana en el izquierdo, dijo que México ha recibido 103 millones 296 mil 665 mil vacunas de Pfizer, Sinovac, Sputnik, AstraZeneca y Johnson & Johnson, y aprovechó para agradecer el respaldo de los gobiernos de Cuba, Argentina, Rusia, China, India y Estados Unidos.



​Los datos que dio a conocer el primer mandatario incluyen:

​Récord en remesas por 4, 540 millones de dólares.

El salario mínimo ha aumentado 44% en términos reales.

La IED en el 1er. semestre del año fue de 18,433 mdd.

Las reservas en Banxico aumentaron 18%, hasta 205 mmdd.

Ocho de 11 delitos de alto impacto disminuyeron. Presume logros​Los datos que dio a conocer el primer mandatario incluyen:

Aseveró que el hecho de que haya menos hospitalizados y fallecimientos es un logro muy importante y un apoyo para la normalización de la actividad educativa, productiva y social, como el regreso a clases presenciales por parte de 11 millones de niños y adolescentes.

Al dedicar cinco líneas breves al caso de la agresión que agentes federales, adscritos al Instituto Nacional de Migración (INM), cometieron contra ciudadanos haitianos, lo calificó como un asunto “excepcional”, y subrayó que el mismo 28 de agosto pasado fueron dados de baja.

“No se han violado los derechos humanos de migrantes. El caso excepcional de hace unos días, en que dos funcionarios de Migración patearon a un ciudadano haitiano, ese mismo día se atendió y fueron dados de baja y puestos a disposición del Órgano Interno de Control correspondiente”, acotó.

En ese tenor, añadió que hay independencia de los poderes Legislativo y Judicial y de la Fiscalía General, además de que ya “no se fabrican delitos ni se persigue o espía a opositores; la represión política ha dejado de existir y han quedado atrás las presiones del poder público a los medios para influir en su línea editorial”.

Dio un repaso a casos como la reinstalación de todos los maestros despedidos por la imposición de la reforma educativa de Enrique Peña, y reparación de daños cometidos a personas o familiares afectados por la corrupción neoliberal o por la violencia del Estado.

Enumeró los casos de la Guardería ABC, en Sonora, y Pasta de Conchos, en Coahuila; se mantiene el programa de protección a periodistas; se creó el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y se inició la entrega de mercancías decomisadas en beneficio de comunidades pobres, puntualizó.

También indicó que al 30 de agosto se han ofrecido 685 conferencias de prensa mañaneras, de lunes a viernes, y se ha apoyado a damnificados por fenómenos meteorológicos, tanto en México como en otras naciones.

Sostuvo que mientras las remesas superaron los 48 mil millones de dólares al cierre de agosto, los ingresos del Gobierno sumaron dos billones 438 mil 557 millones de pesos, producto de una mejor recaudación y el cobro a grandes corporaciones.

“En vez de conseguir líneas de crédito, optamos por intensificar el combate a la corrupción desde el primer año de Gobierno”, externó, al enfatizar que se confrontó a “beneficiarios del influyentismo” y mejoró la recaudación, procurando cobrar a grandes corporaciones nacionales y extranjeras que gozaban de impunidad.

Al inicio de la ceremonia, el Presidente y su esposa rindieron honores a las víctimas de Covid-19 con el toque militar; luego se trasladaron al Recinto Juárez donde surgió la confusión con su esposa, ya que no sabía si le tocaba la silla destinada en la fila uno, al lado del general Sandoval, hasta que AMLO le señaló que iba ahí.

A su salida, el mandatario y su esposa se detuvieron en la antepenúltima fila, donde se encontraba Julio Scherer, quien un día antes le había presentado la renuncia como su consejero jurídico y que en el pasado ocupaba las primeras filas. AMLO sólo intercambió señales con el abogado, aunque Gutiérrez Müller sí mantuvo un intercambio de palabras poco menos de 30 segundos. López Obrador dio por terminada la pausa para acabar el último tramo, que culminará en 2024.