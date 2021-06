INE informa que 300 casillas no se instalarían

De las 162 mil 815 casillas que se considera que se colocarán el domingo para la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) considera que es posible que no se instalen aproximadamente 300 por diversos conflictos y por motivos de inseguridad.

De acuerdo con el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Bonilla, en Aguililla, Michoacán, no se instalarán las tres casillas que se tenían contempladas, porque hay zonas bloqueadas y ni siquiera se puede entregar la papelería electoral.

“En Aguililla no es posible instalar casillas, si no me equivoco eran tres, incluso los accesos carreteros están bloqueados, entonces hasta físicamente es difícil pasar por nuestros paquetes. Ahí se decidió no solamente porque no se puede llegar, sino por cuestiones de seguridad”, comentó.

El funcionario electoral apuntó que, no obstante, este número de casillas no es representativo, ya que para que se anule la elección se requeriría que no se instale 20 por ciento del total.

Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, admitió que la autoridad electoral es respetuosa de los casos en los que las comunidades, por alguna demanda social, deciden no permitir la instalación de las casillas, como sucede en algunas regiones de Oaxaca y Chiapas.

Y, a diferencia de lo que dijo el secretario ejecutivo, rechazó que tengan datos sobre casillas que no se instalen por temas de violencia o inseguridad.

“Eso sí quiero ser enfático. No tenemos un solo reporte de casillas que no se vayan a instalar por cuestiones de inseguridad o de violencia, violencia criminal. Ni una sola, pero sí hay estados en donde hay algunas zonas, alguna conflictividad social que probablemente nos lleve a no instalar algunas cuantas casillas.

“Chiapas, alguna zona de Oaxaca, la región de la Meseta Tarasca en Michoacán y estamos como expectativas de que no ocurra algo en algunas casillas en Guerrero, pero esencialmente son esas”, declaró.

Garantizan resultados

El INE señaló que ante los problemas que registra el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de Guerrero, el órgano electoral del estado deberá aclarar cómo subsanará la situación.

El consejero presidente Lorenzo Córdova apuntó que, no obstante, está garantizado que los resultados del conteo rápido, que está en manos del INE, se presente la noche de la jornada electoral.

“A más tardar, alrededor de las 11:00 de la noche, cuando lo determine el Comité Técnico del Conteo Rápido tendremos los resultados del conteo rápido a gobernador, que va a realizar el INE, aunque su difusión, su publicitación ocurrirá en el ámbito local”, explicó.

A unas horas de la elección más grande del país, Córdova Vianello llamó a los actores políticos a que respeten la honorabilidad y el compromiso de ciudadanos que fungirán como autoridades en las casillas y eviten desprestigiar los comicios.

Al recibir el Informe Final de la Auditoría realizada al PREP por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), criticó que a pesar de los logros que han tenido la autoridad electorales durante tres décadas, todavía hay quienes quieren hablar de fraude.

“Nuestro sistema electoral erradicó el fraude cuando se excluyó de la organización de las elecciones al gobierno en turno, ha garantizado el mayor número de alternancias de una fuerza política a otra y todos los partidos han ganado y han perdido en las urnas, así ocurre en una democracia”, apuntó.