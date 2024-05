Ven poco avance tras protestas en Hospital Infantil

“Octavio”, quien prefiere omitir su nombre real por seguridad y que labora como galeno en del Hospital Infantil de México Federico Gómez, indicó que luego de que personal médico, administrativo y de otras áreas protestaran hace dos semana en demanda de la sustitución del nuevo director, Adrián Chávez, “las cosas no han cambiado del todo y siguen las deficiencias”.

El especialista en pediatría dijo que el director, a quien acusan de acoso y hostigamiento laboral, así como una gestión que ha llevado a la carencia de medicamentos e insumos para brindar atención a pacientes, al parecer sigue “gozando de la vida”, ya que desde su perspectiva, no se ha solucionado el conflicto.

“Las demandas han sido arregladas parcialmente. Es lamentable que sigan viendo en pasillos del hospital a personal que cobra como un médico y tienen a penas estudios de secundaria”, señaló.

Por su parte “Mari”, enfermera del turno matutino, dice que la situación de ese personal “es precaria”, y advierte que en ocasiones deben hacer magia para tener insumos para “los pequeños pacientes”. Considero que el no dotar al hospital de insumos y “tener al frente del hospital a personas que sólo ven por intereses particulares, no sólo atenta contra los trabajadores, y es que si nosotros no tenemos lo básico para trabajar, ¿Cómo se atiende al paciente?”.

Añadió que desde la manifestación del 10 de mayo, “no hemos visto cambios tan significativos, puede ser que existan uno o dos movimientos de cambio de cargo, pero en el tema de los materiales que exigimos, o bien, de los temas de acoso laboral, no han bajado, precisamente por ello no podemos ni dar nuestro nombre cuando alguien viene y pregunta algo, porque siempre está el señalamiento constante”.

Añadió que desde la llegada del nuevo director, Adrián Chávez, quien removió a varios compañeros de sus cargos, el hospital no ha podido recuperar su ritmo habitual: “es un acto irresponsable poner a gente en cargos para los cuales no están preparados”.