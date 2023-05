Ven “bomba de tiempo” en zona límite con EU

Activistas en el tema migratorio aseguraron que la conclusión del estadounidense Título 42 abre una etapa de tensión en las fronteras de México, debido a que la gente sigue entrando por el sur y acumulándose en el norte, lo que ven como una “bomba de tiempo”.

En entrevista con La Razón, el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, dijo que hay un fuerte colapso de migrantes en Chiapas, debido a que siguen entrando a un ritmo de al menos 500 personas diarias y siguen varadas 20 mil solamente en Tapachula, con la esperanza de emprender el éxodo hacia Estados Unidos.

“Es una bomba de tiempo. La frontera sur está desbordada y en Tapachula por lo menos hay 20 mil personas en espera de conseguir la forma múltiple, salir del estado y llegar a la frontera norte”, explicó.

Es una bomba de tiempo. La frontera sur está desbordada y en Tapachula por lo menos hay 20 mil personas en espera de conseguir la forma múltiple, salir del estado y llegar a la frontera norte

Luis García Villagrán, Director del Centro de Dignificación Humana

Mencionó que el Título 42 no fue más que una guerra entre los partidos Demócrata y Republicano de la que se han agarrado por temas electorales, pero que en los hechos viola los derechos humanos de las personas, ya que no hay algún cambio sustancial en la política migratoria de ese país, sino más restricciones para la gente que pretende llegar y asentarse en EU.

Ya sea el Título 42 o el Título 8, dijo, es “un gran colador de migrantes”, pues se busca que llegue la menor cantidad de gente a la zona de las fronteras y por ello el país vecino reforzó la presencia militar en sus entradas.

“Las más afectadas son las mujeres y los menores, porque los van a seguir expulsando y se van a quedar en riesgo de ser violentados en los estados del norte. Ya hay escenas de personas que están en peligro en estados como Tamaulipas por la presencia de grupos criminales. Deberían existir filtros de regularización previos para que no siga aumentando la migración y se pongan en riesgo”, dijo.

Hay mucha tensión en la frontera por tanta gente que está llegando y que piensa llegar, porque pensamos que esto no va a parar, sino que es el comienzo de éxodos grandes y episodios de peligro para ellos

Isabel Turcios, Directora del albergue Casa Frontera Digna en Piedras Negras

Ayer se dio fin al Título 42, política que sirvió para expulsar a los migrantes de manera inmediata desde EU, con el argumento de la emergencia sanitaria por Covid-19, que afectó a 2.5 millones de personas sólo en la frontera sur de ese país.

Al respecto, Isabel Turcios, directora del albergue Casa Frontera Digna en Piedras Negras, Coahuila, expuso que en las últimas horas arribaron por lo menos mil migrantes al municipio, que buscan un lugar en donde quedarse mientras esperan su respuesta de asilo de Estados Unidos.

“Hay mucho movimiento de migrantes en Piedras Negras; ayer entraron como mil y pensamos que en el municipio ha de haber entre dos mil y tres mil, o más, ya que muchos no están a la vista porque se están escondiendo o durmiendo en casas abandonadas o iglesias”, explicó.

La también activista señaló que toda la orilla del Río Bravo está sumamente custodiada por los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y por autoridades mexicanas, pero aclaró que, aun así, la gente sigue llegando en grandes cantidades para intentar cruzar.

“Hay mucha tensión en la frontera por tanta gente que está llegando y que piensa llegar, pensamos que esto no va a parar, sino que es el comienzo de éxodos grandes y episodios de peligro para ellos”, dijo.

Isabel Turcios apuntó que les han mencionado durante toda la semana a los migrantes que no se arriesguen y saquen su cita por el portal CBP One, pero la mayoría se encuentra desesperada, también porque esa misma web no ha funcionado del todo.

Otro de los problemas, dijo, es que hay muchas personas que les están diciendo, en los estados del sur, que se arriesguen y vayan, ya que hay posibilidad de pedir asilo, y por ello siguen llegando.