Ven “galimatías” en nuevos materiales

Los nuevos libros de texto son un cúmulo de ocurrencias, un “galimatías” en un nuevo modelo educativo que no se ha probado, no es transparente y difícil de aplicar entre los alumnos del país, aseguraron expertos en temas educativos.

“Estas personas que hicieron los libros de texto, comenzaron su creación de todos los grados educativos mucho antes de cualquier asamblea, incluso ni siquiera hay una resolución que diga que se van a implementar en todos los grados de manera simultánea”, explicó Eduardo Backhoff Escudero, presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa.

Mencionó: “Por donde se vea, está lleno de problemas. En la parte pedagógica es un galimatías, un cúmulo de ocurrencias de cambiar planes de estudio sin haberlos probado y pues sólo en la narrativa se escucha bonito”.

El experto detalló que van a experimentar en 25 millones de estudiantes un modelo que no se ha probado, además de que se busca despreciar a la ciencia, ya que “la ideología es que ésta proviene de los países capitalistas que han dañado a las sociedades”.

Además, dijo, miran “hacia una sociedad aldeana, en vez de enfocar su atención a contar con una educación de primer mundo que esté a la vanguardia”.

“Me da mucha pena, ya que de por sí hay un fuerte retraso tras la pandemia y esto suma otro tanto a los aprendizajes. La SEP debe atender la demanda de la gente, ya que no es tirar los libros, sino recapacitar en el modelo educativo y que no se cambie”, expresó.

Gráfico

Señaló que los creadores de los libros de texto los hicieron a prisa y sin revisión, ya que se les fueron errores de texto que se corrigen con una revisión de estilo.

Por su parte, Paulina Amozurrutia, directora de la organización civil Educación con Rumbo, aseguró que los libros de texto no cumplen con los estándares mínimos, “lo que puede producir analfabetos prácticos dependientes de un sistema”.

Apuntó: “No hicieron el Consejo de Participación Ciudadana, no han presentado matrices curriculares y no están haciendo bien las cosas, todo eso se resume en el mal chiste de que son áreas de oportunidad, además, con un tono burlón de Marx Arriaga Navarro, director de Materiales Educativos de la SEP”.

Indicó que se está jugando con la educación de los menores y estudiantes del país, pues se imprimieron 30 millones de libros con severos errores, que también generan una afectación económica, pues a pesar de que hay una resolución que impide distribuirlos, no hay tiempo para imprimir nuevos.

Hay preocupación

Padres de familia ven con inquietud el tema de los libros y la posible afectación que tengan en el aprendizaje de sus hijos a unos días de iniciar clases.

Mariana Flores, de la alcaldía Álvaro Obregón y quien tiene un hijo en secundaria, dijo a este diario que es muy grave la cantidad de errores que hay en los libros, pues siendo profesionales de la educación no deberían tenerlos.

“Estoy preocupada, pues por lo que he visto en las noticias es que tienen muchos errores y cosas de Morena que no deberían ser para los alumnos, aparte que se ve que no tienen nada de educativo, puras ideas de ese partido. He pensado en la carta de negación, pues tengo miedo en cómo se va a evaluar”, explicó.

Lucía Estrada, del Estado de México, señaló que el sistema educativo en el país es muy deficiente y después de muchos años probaran un método en el que se pretende desarrollar el sentido crítico y la curiosidad, aunque no se ha probado de ninguna manera, lo que preocupa.

Mientras que Ana Laura Montaño, profesora de primaria en la entidad mexiquense aseguró que no ha revisado los libros de texto, ya que acaban de hacerse públicos, pero en caso de que haya errores, esperará instrucciones de las autoridades para ver cómo se solventan.

Libros provocan odio hacia la IP, alerta CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó que los nuevos textos promueven sin razón la violencia, el encono y animadversión en contra de empresas y empresarios que operan en el marco de la ley.

Por lo anterior, exhortó al Gobierno federal a construir un sistema educativo de excelencia para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, sin ideologías, sin distingos de raza, género y posición social.

Al referirse al debate público acerca de los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos y las guías pedagógicas para las y los docentes, la máxima cúpula empresarial del país exigió que la revisión se apegue al marco legal vigente en la materia.

“Con sus inversiones, los empresarios generan empleos y contribuyen al desarrollo del país con inclusión y equidad, como lo ha reconocido el Presidente de la República en varias ocasiones”, expuso el CCE en un comunicado.

Exhortó a las autoridades educativas del país a enseñar historia sin intentar reescribirla.

Agregó que es relevante dejar constancia de los sucesos históricos y llamarlos por su nombre, en particular el asesinato de los empresarios Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren por parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre en 1973.

La cúpula empresarial expuso que en la elaboración de los libros de texto gratuitos no se cumplieron con los procedimientos para su elaboración establecidos en la Constitución ni la Ley de Educación.

Con información de Alina Archundia