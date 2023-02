Ven “malentendido” en diferencias con aliados

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, aseguró que las diferencias de su partido con PAN y PRI “se maximizan” y se deben a un “malentendido” por falta de comunicación.

Aseguró que la alianza Va por México acordó seguir platicando el método de selección de candidato para la elección del 2024, debido a que los tres partidos deben participar y acordar la mejor manera de elegir a quien represente a la coalición.

En entrevista con La Razón, explicó que las desavenencias que se dieron anteriormente se deben principiante a una falta de comunicación entre las tres fuerzas políticas, y por ello, durante la reunión de la noche del miércoles entre los dirigentes, se pidió mayor diálogo para los acuerdos y que no sea sólo bipartidista.

“Acordamos poner por delante a México; concentrarnos en las elecciones de Estado de México y Coahuila; seguir platicando el tema del método, que es perfectamente solventable con la voluntad de las partes; extender la coalición a la sociedad civil, y que es necesario estar en mayor comunicación, pues las diferencias no han sido más que eso y eso se maximiza, y parece que hay desavenencias”, expuso.

Espinosa Cházaro señaló que “el no aviso al PRD” no es nada nuevo, pues desde el 11 de enero que regresó la coalición se mencionó el reparto de procesos, pero aclaró que parte de la falta de comunicación es que se dijo que para el PAN era importante refrendar el acuerdo con el PRI, pero eso fue un acuerdo bipartidista y no de la alianza.

Por ello, dijo, “lo dejaría atrás y sólo tomaría lo que se dijo este jueves, porque es lo actual; lo demás ya no vale”.

Confió en que, a partir de este momento, ya no haya comunicados entre el PAN y PRD, sino de las tres fuerzas políticas, pues así se acordó en la reunión; además, refirió que si bien hay candidatos presidenciales como Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, también los hay independientes y del PRI, como Beatriz Paredes, y por ello se le dijo al PAN que es necesario escuchar las voces ciudadanas y hacerles caso.

“Es importante reiterar que se acordó seguir platicando el tema del método, que es el único que falta por definir, pero en todo lo demás estamos claros; en ir juntos en el Estado de México y Coahuila, así como la Presidencia, por ello nos juntamos, para solventar el problema”, dijo.

Aclaró que la alianza no se tambalea, pues si bien hubo una falta de comunicación, no se puede ver como una separación. Por ello, explicó que la propuesta que se ha puesto sobre la mesa, y que se retomó, es la del método mixto; esto es, con encuestas progresivas para saber cómo van creciendo, con propuestas igualitarias de los tres partidos, con foros y un método amplio ciudadano, para que éste decidan con quién se sienten mejor.

Sol azteca suma a alianza voto progresista: expertos

El PRD representa a miles de ciudadanos de izquierda que no están del lado de Morena, y por menos votos que tenga, es necesario que no abandone Va por México, sino que se sume, fortalezca y participe para crear consenso, señalaron expertos consultados por La Razón.

Ulises Corona, politólogo de la UNAM, explicó que no le conviene al país y a la misma alianza que haya problemas con el sol azteca y que pueda salirse, pues lo mejor es que diriman sus diferencias por el país y el equilibrio de fuerzas.

“Independientemente de la representación que tenga el PRD, incluso aún y cuando esté agonizando, puede representar a los miles militantes de izquierda que no están de acuerdo con la Cuarta Transformación. Es importante que esté el PRD; de manera inteligente, PRI y PAN deben voltear a verlo, así tenga una mínima participación.

“En tiempos electorales todos los votos cuentan, incluso una elección se puede ganar por un voto y el PRD, ante todo, tiene representación en muchos municipios, y a final de cuentas, son los que van a marcar la diferencia en una suma de votos”, expresó.

Hugo García Marín, experto en política nacional por la UNAM, destacó que el sol azteca debe seguir porque, sin su presencia, es un partido que pierde todas las posibilidades de ganar algo. Además, dijo que abona a una alianza, que ha demostrado que, si van juntos, tienen una mejor oportunidad de ganar.

“El PRD no puede esperar tampoco más condiciones favorables, ya que es la chiquillada dentro de la alianza. La imagen del PRD está desgastada, pero sigue teniendo cierta presencia territorial, pero ante Morena es una buena correlación de imagen y eso beneficia a la coalición”, destacó.