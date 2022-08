Ven riesgo de colapso en 9 de cada 10 minas

En Coahuila, el 90 por ciento de las minas de carbón “está en riesgo de colapso y son trampas de muerte”, denunció Cristina Auerbach, vocera del Colectivo Pasta de Conchos.

Señaló que el derrumbe de la mina en Sabinas, Coahuila, se debe a la falta de supervisión de las autoridades federales, pues se tiene detectado, desde hace años, que es una zona de pozos que corre un “grave riesgo de colapso”.

En entrevista con La Razón, señaló que no se tiene el número exacto de minas de este energético en el estado, pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entregó 54 contratos, pero no hay el mismo número de minas.

“Esto quiere decir que una misma mina por la mañana la trabaja una empresa y por la tarde otra, pero las dos obtienen el trabajo con el mismo contrato; lo que hacen es que reciben el contrato de la CFE, pero a cada trabajador lo registra cada empresa para que, cuando pase algo, no les quiten el contrato, y CFE pueda decir que no compra ese carbón, es lo más perverso del mundo”, expresó.

La vocera dijo que quien tiene el número exacto de minas de carbón es la CFE, ya que es quien compra el energético. En este tenor, detalló que lo sucedido en la mina no es un caso aislado, sino que es la misma película de siempre que se vio desde Pasta de Conchos, ya que es una región que ha puesto tres mil muertos en las minas del carbón y que las autoridades los seguirán exponiendo, con tal de seguir obteniendo el recurso.

“Esta mina se inunda —no porque se caiga—. Se inundó porque incumplía con las normas de seguridad e higiene, pero que la Secretaría del Trabajo diga que no la había inspeccionado porque no se le denunció, me parece una falta de respeto, porque no es responsabilidad de la sociedad, ni de los defensores, estar revisando, ya que es trabajo de esa secretaría; ellos son los obligados”, señaló.

Cristina Auerbach aseguró que la mina estaba trabajando desde enero, pero en una zona en donde hay muchos pozos y que ellos conocen, lo que quiere decir que no han ido a esa zona a revisar pozos: “Esa zona es sumamente peligrosa y hay muchas minas irregulares ahí”.

La activista sostuvo que lo que está en juego es el discurso de la soberanía energética, pues afirmó que quieren convencer a la gente de que está bien sacar carbón, pero a costa de la vida de las personas.

“Esto es un tema de negligencia gubernamental y hasta 24 horas (después), todavía ni siquiera podemos tener el nombre de las personas atrapadas, ya que no se sabe cuántas hay exactamente”, dijo.