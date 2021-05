Ven riesgos en vacunar a mujeres embarazadas

Este martes, la Secretaría de Salud (Ssa) anunció que las mujeres embarazadas serán consideradas como un grupo prioritario para la vacunación contra Covid-19, la cual iniciará a la brevedad. Sin embargo, expertos consultados por La Razón consideraron que la evidencia sobre la seguridad del biológico aún es limitada.

Roselyn Lemus-Martin, especialista en biología molecular por la Universidad de Oxford, declaró que las únicas vacunas que han estudiado sus efectos en mujeres embarazadas son las de ARN mensajero, como Pfizer o Moderna. En el caso de México, la única dosis aprobada que emplea este método es la de Pfizer.

“Es peligroso que quieran vacunar, porque dijeron que van a aplicar cualquiera. No todas las vacunas son seguras para las embarazadas”, dijo. Agregó que los riesgos a los que se exponen con el virus las mujeres en gravidez, es que el bebé nazca prematuro o dé positivo, o que la madre presente un cuadro grave de la enfermedad.

En un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine, que consideró a 35 mil mujeres embarazadas, no se encontró un aumento de riesgo durante este periodo ni para el feto. En Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria recomendó no administrar la vacuna de AstraZeneca a mujeres en gestación, luego de que se registró una defunción.

Alejandro Sánchez Flores, especialista en bioinformática, dijo que aún no hay evidencia suficiente del efecto de las vacunas en humanos, pero las pruebas en animales gestantes demostraron que no hay un riesgo alto.

“Ninguna fase clínica está terminada con este grupo, va a tardar”, expuso. No obstante, dijo que se puede asumir que habrá un beneficio por encima del riesgo.

Mencionó que se ha observado que las madres también pueden transmitir una inmunidad pasiva al bebé, es decir, que tengan anticuerpos contra la enfermedad por algunas semanas.

En la conferencia mañanera, Ruy López Ridaura, director general de Cenaprece, informó que la inoculación podrá realizarse a partir de las nueve semanas de gestación en personas mayores de 18 años y aseguró que todas las vacunas aprobadas en México son seguras.

“La justificación principal es que este grupo, las mujeres embarazadas, existe mucha evidencia, tanto internacional como con los datos que tenemos en México, de que la infección por el SARS-CoV-2 en el embarazo, la enfermedad Covid es más grave, se hospitalizan más y también hay mayor riesgo de muerte”, dijo.

En la conferencia vespertina, Karla Berdichevsky, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, afirmó que las vacunas son seguras para aplicarse durante el embarazo.

Si bien reconoció que hay información sobre que es recomendable un tipo específico de vacuna por la forma en la que fueron desarrolladas, se decidió aplicarla porque no ha habido efectos graves en la mayoría de la población.