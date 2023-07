Ven poca transparencia en el Consejo del INM

La coordinadora de la iniciativa Agenda Migrante, Eunice Rendón, denunció que, en el último año, el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM) declaró desiertas dos convocatorias para formar parte de ese organismo, cuando en realidad sí hubo participantes.

“Yo apliqué en las convocatorias, pero en ambas no escogieron a nadie; dijeron que estuvieron desiertas y mandé un mail al presidente (Mauro Pérez) para saber qué fue lo que ocurrió, pero nunca me contestó”, explicó.

En entrevista con La Razón, mencionó que luego de la reunión que hace dos semanas sostuvo con el director del INM, Francisco Garduño, en la que generaron acuerdos para transformar los centros migratorios en albergues, entre otras medidas, el presidente del Consejo del INM llamó a una de las personas que se habían registrado, para invitarla a formar parte del organismo.

“A la persona que aplicó, el presidente del Consejo le llamó para decirle que fue aceptada, luego de que tuvimos la reunión con Garduño, ya que no se quiso quedar atrás, pero esa persona me dijo que qué hacía, si ya tenía tiempo de haber aplicado”, agregó.

"No entiendo qué fue lo que pasó, porque es necesario saber los mecanismos y sus procesos, porque siento que hay mano negra del presidente en el proceso de selección. Si hubo participantes que aplicaron con los requisitos, no puedes declarar desierta la convocatoria"

Eunice Rendón, Directora de Agenda Migrante

Eunice Rendón expuso la necesidad de que una persona externa esté dentro del Consejo para saber lo que pasa en su interior, debido a que hay poca transparencia en sus procesos.

“No entiendo qué fue lo que pasó, porque es necesario saber los mecanismos y sus procesos, porque siento que hay mano negra del presidente en el proceso de selección. Si hubo participantes que aplicaron con los requisitos, no puedes declarar desierta la convocatoria”, dijo.

Señaló que ella ha aplicado con la experiencia que solicitan en el Consejo, por lo que se le hace extraño que no le llamen, cuando ha trabajado en el tema desde hace años y cuenta con Agenda Migrante.

Además, sostuvo que el Consejo Ciudadano no lanzó una nueva convocatoria, sino que habló directamente a una persona que ya había aplicado y que forma parte también de Agenda Migrante.

“No puede hacer eso, debe aplicar los reglamentos internos. Lo que hace es declarar desierta la convocatoria y ahora llama a una persona, meses después de haber concluido el proceso”, acentuó Eunice Rendón.

Indicó que lo que hace el Consejo es realizar procesos poco transparentes que no abonan a la confianza del organismo.

Consultado sobre estos señalamientos, Mauro Pérez, presidente del Consejo Ciudadano del INM, explicó que había cuatro espacios disponibles para el organismo, de los que hicieron deliberación y eligieron a esa misma cantidad de perfiles.

“Se hizo un dictamen y posterior deliberación, pero no sé cómo lo supo ella, si no hemos entregado nada todavía. No te puedo dar referencias de las personas, ya que son datos protegidos, pero se hizo una deliberación de todas las personas que aplican”, dijo.

Señaló que en el organismo hay lugar para 13 personas, pero había cuatro lugares disponibles, por lo que hicieron el proceso y posterior votación para elegir a los nuevos integrantes del Consejo, además de que una de ellas es una renovación.

Dijo que el próximo lunes darán a conocer el nombre de las personas nuevas que se integrarán al organismo.