Protección Civil llama a reforzar medidas de autocuidado por llegada del frente frío 24

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhortó a la población a reforzar las medidas de autocuidado ante las lluvias y bajas temperaturas que se prevén en diversas regiones del país durante los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 24, en interacción con otros sistemas meteorológicos, mantendrá condiciones de clima adverso, principalmente en el noroeste, norte, oriente y sureste del territorio nacional.

#ComunicadoCNPC | CNPC LLAMA A LA POBLACIÓN A REFORZAR MEDIDAS DE AUTOCUIDADO ANTE LLUVIAS Y BAJAS TEMPERATURAS



🔗https://t.co/6dEwBFD7Hz pic.twitter.com/5fi2zwne3P — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) December 27, 2025

Entre los principales efectos previstos se encuentran:

Bajas temperaturas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y otras regiones del norte y noroeste.

Fuertes rachas de viento en varias regiones del país.

Lluvias y chubascos en el noroeste, norte, occidente, centro y sur.

Posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas como Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

Lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, derivadas de un canal de baja presión y vaguada en altura.

Incremento de precipitaciones en el noroeste por el ingreso de aire húmedo y presencia de un río atmosférico.

¿Qué temperaturas se esperan en los próximos días?

Pronóstico por días:

Sábado 27 de diciembre: Fuertes lluvias (25 a 50 mm) en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo; temperaturas de -10 a -5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Domingo 28 de diciembre: Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo; temperaturas de -10 a -5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Lunes 29 de diciembre: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; temperaturas de -10 a -5 °C en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Recomendaciones de la CNPC

Ante estas condiciones, la CNPC recomendó a la población tomar las siguientes precauciones:

Abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura.

Extremar precauciones al transitar por zonas con lluvias, vientos fuertes o posible caída de nieve o aguanieve.

Mantener limpias coladeras y desagües ; evitar cruzar ríos, arroyos o vialidades inundadas.

Atender en todo momento las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales.

Mantenerse informado a través de medios oficiales: CNPC Facebook y CONAGUA Facebook.

Por su parte, el Gobierno de México, mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y continuará informando oportunamente a la ciudadanía.

