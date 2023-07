Con verbena reciben a panistas en sede del PRI

Música, banderines y porras fueron dispuestos por el PRI para recibir ayer por la tarde a miembros distinguidos del partido que hace poco más de dos décadas les arrebató la Presidencia de la República: el PAN, y que caminaron en sus entrañas para notificar sobre su registro como aspirantes a abanderar, en el 2024, la alianza política que hoy sostienen junto al PRD.

Sobre las escalinatas de uno de sus edificios más importantes, el “Adolfo López Mateos”, trabajadores del partido ondeaban banderines del tricolor al ritmo de la música que emanaba del interior del inmueble, para acompañar la llegada de los albiazules.

Santiago Creel Miranda, aún presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, fue el primero en llegar, de la mano de su esposa.

“Me siento muy contento porque estoy con aliados en una lucha que es fundamental para el país”, fueron las primeras palabras del prominente panista, quien afirmó que esta no fue la primera ocasión en que pisa tierras priistas.

“La política es una actividad de sorpresas permanentes, de hacer posible lo que parece imposible, y por México yo haría lo que sea necesario. Me vienen bien los colores de la alianza… Estoy consciente del lugar que estoy pisando, un partido histórico”, explicó.

Tras completar su inscripción, Alito abraza a Gabriel Quadri. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Creel Miranda caminó hacia las escaleras por donde el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, bajó para darle tres palmadas en señal de bienvenida. Ambos ingresaron al salón “Alfonso Reyes”, donde se concretó la notificación de su registro como aspirante a dirigir los esfuerzos de construcción del Frente Amplio por México y, posteriormente, ser candidato presidencial de la oposición.

En ese espacio y con Alejandro Moreno a su costado derecho, el panista dijo estar consciente del lugar histórico del tricolor, al que atribuyó la construcción de las instituciones que hoy rigen al país.

“No es fácil para un partido que gobernó por siete décadas dar el paso hacia la apertura del sistema político… Me siento contento, agusto, no me siento como un extraño; sé el suelo que estoy pisando, de Calles, de Cárdenas”, volvió a resaltar.

Una hora después, el siguiente en llegar fue el diputado Gabriel Quadri, para quien se repitió la escena del registró, pero con menos ahínco.

Al paso de casi una hora llegó, en medio de porras de quienes coreaban su nombre, la senadora Xóchitl Gálvez, quien admitió que su reto, ahora que “ya no hay rencor” (con el PRI), es alcanzar a sus compañeros Santiago Creel, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, estos dos últimos, aspirantes priistas al mismo objetivo rumbo al 2024.

“Yo, como lo dije, ya le di vuelta a la confrontación hace muchos años; no tengo rencor, nada; creo que hay que caminar por un México mejor”, comentó.

Ya sin banderines llegó el también panista Jorge Luis Preciado, quien dijo reconocer que no es una coalición sencilla, pero “sin la voluntad de las dirigencias para que sean los ciudadanos quienes decidan, no tendríamos nada que hacer”.