Veredicto contra García Luna pone en evidencia un narco Estado en México, afirma Monreal

Tras darse a conocer que Genaro García Luna fue declarado culpable en Estados Unidos, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, afirmó que no sólo fue el exsecretario de Felipe Calderón quien se sentó en el banquillo de los acusados, sino que fue todo el Estado mexicano.

Ricardo Monreal reconoció que se tiene que admitir que hay vacíos en la justicia mexicana y señaló que es peor que haya sido la justicia extranjera la que puso en evidencia la situación del país.

En ese sentido, reconoció que existe omisión por parte de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial, porque García Luna debió ser juzgado en México y no en tribunales de Estados Unidos.

"Hay omisión de la Fiscalía y hay omisión del Poder Judicial. Hay, me temo, en el Poder Judicial, complicidades, corrupción y pago de silencios o de no vinculación a proceso de personas que han cometido delitos graves, como es el caso"

No obstante, Monreal rechazó que esta situación manche al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque aseguró que no está vinculado con delitos de los gobiernos anteriores.

"Me parece que el veredicto del jurado es muy lamentable para México, porque repito, se puso en evidencia la existencia de un narco Estado. Y con el Presidente López Obrador, que es el único que no se ha vinculado o al que no se le ha vinculado con este tipo de crimen organizado, es lo único que nos puede salvar para no retornar a esquemas del pasado, que ahora nos han fijado y condenado por esta circunstancia"