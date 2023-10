Una 'vergüenza' que Corte pida al Senado que cumpla su trabajo, dice Xóchitl Gálvez.

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, consideró que es una “vergüenza” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les diga a los senadores que cumplan con su trabajo de nombrar a los comisionados del Inai.

Luego de la sentencia del máximo tribunal sobre el tema, la senadora del PAN confió en que ahora sí la mayoría legislativa de Morena escuche la opinión de la oposición, porque aseguró que ya cuentan con el dictamen de por lo menos 10 perfiles que cumplen con los requisitos para ser desempeñarse como comisionados del órgano de transparencia.

“Debemos de hacer nuestro trabajo, qué vergüenza me da que la Corte nos tenga que decir a los senadores que saquemos a los comisionados del Inai, yo soy integrante de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y desde hace un año al menos entregamos dos ternas de gente impecable, de gente capaz, de gente que no tiene ligas con partidos políticos, porque recuerden que es un proceso ciudadano que el Senado lanza, no es que nos lo manden los partidos políticos, no es que nos los mande el presidente, es un proceso ciudadano.

“Tenemos al menos 10 perfiles, de los cuales cualquiera que nombremos va a ser una gente con la capacidad técnica para estar en el Inai, entonces yo espero y ojalá la presidenta del Senado nos escuche a la oposición y podamos sacar con ánimo este proceso, pues de una vez la semana que entra”, declaró.

Tras reunirse con miembros de la Unión Social de Empresarios de México, la política hidalguense también se refirió a la visita que la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González, hizo a los ministros de la SCJN y dijo que espera no haya acudido para presionarlos con lo relacionado con los fideicomisos o la reducción presupuestal, porque consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no va a deja sus prácticas de presionar a los demás.

“Estoy preocupada porque le quiten los fideicomisos a la Corte, creo que una certeza que hoy tienen los jueces para ser correctos, para ser honestos pues es que se retiran con una jubilación, eso le da garantía a nuestros jueces y espero que no sea quitarle los fideicomisos y esta reducción que está planteada en el presupuesto”, comentó.

JVR