Versión falsa

El comisionado de Seguridad Pública de Durango, Óscar Galván, ayer desmintió que un grupo armado haya interceptado un camión de pasajeros en la autopista Durango-Mazatlán, a la altura del túnel “El Sinaloense”. “Se tiene presencia permanente de la Policía Estatal a la altura del Puente Baluarte y no han tenido ningún reporte, de igual manera se tuvo comunicación con la Guardia Nacional y confirmaron que tampoco tienen ningún reporte tanto de Sinaloa como de Durango, siendo falsa dicha información y esa noticia divulgadas en redes sin sustento ni fuente oficial”, explicó la SSP estatal. En el mismo sentido se expresó la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez, quien reportó no contar con carpeta de investigación alguna sobre el particular. Todo parece indicar que en las benditas redes anda suelto algún fabricante de bulos que busca aprovechar la situación por la que atraviesa Sinaloa. El caso es que ahora la autoridad con prontitud aclaró la falsa versión. Uf.