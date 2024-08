Viajes y legados

Circulan en las benditas redes imágenes de Cuauhtémoc Blanco, gobernador saliente de Morelos y próximo diputado federal, en las que se le ve en el aeropuerto, presuntamente llegando, según las publicaciones, de un viaje a Nueva York. Y ha sido entre los comentarios de usuarios de dichas redes que se destaca que el problema con el funcionario no es tanto que vaya o venga a donde quiera, sino el deficitario legado que dejará en Morelos, sobre todo, en materia de seguridad. Lo que ha ocurrido también es que verlo con maletas ha venido a recordar que se encuentra en los últimos días de su gobierno, y que lo que no hizo en seis años no lo podrá hacer ahora: dejará un repunte de delitos como el homicidio, en el que Morelos ocupa el segundo lugar nacional, sólo por debajo del peor de todos que es Colima, o el feminicidio, con el que dejará su estado en primer lugar. Ahí los datos.