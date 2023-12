VIDEO | '¿Qué quieres de mí?': el día que la Virgen de Guadalupe le habló a Jaime Maussan

Si bien el camino de Jaime Maussan como profesional lo llevó por la investigación de los Objetivos Voladores No Identificados, por saber si había -o no- vida más allá de nuestro planeta, el mexicano también investigaba anteriormente otros pasajes que suelen resultar igual de enigmáticos y reveladores: los religiosos.

Es por eso que este 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, recordaremos aquel episodio en donde el propio Jaime Maussan narró cómo es que la escuchó hablar y lo que aquella vez le dijo, cómo se sintió y qué resultó de ese encuentro.

'No me lo imaginé, fue real'

Quizá este es uno de los episodios que la gente menos le cree a Jaime Maussan. Dice él mismo que las circunstancias en las que se dio este encuentro para muchos podrían haber parecido incómodas, pero que no lo imaginó, que todo fue real. Escuchó a la Virgen de Guadalupe, ella le habló.

Jaime Maussan contó que después de haber solicitado durante dos años el acceso al camerino de la Virgen de Guadalupe, su equipo de colaboradores -junto con él- recibieron una respuesta positiva para entrar a dicho lugar por el año de 1991. Lo que hicieron, de inicio, fue grabar a detalle toda la imagen de la Virgen.

Fue a Gustavo Adolfo Infante a quien le contó: "Estábamos haciendo un video y queríamos ver los ojos, en los ojos está reflejado Juan Diego, todos los personajes que estaban ahí... es una cosa excepcional. A las tres de la mañana, todos mis compañeros salieron a tomar un café y fumar un cigarro... Yo me quedé solo con ella, estaba viendo el monitor que era pequeño y empecé a ver de cerca los ojos, las pestañas y vi que todas las pestañas tienen diferentes tamaños. Empecé a ver que el ojo parecía vivo, que tenía algunos movimientos, me metí en el iris".

'¿Qué quieres de mí?'

En su narración, Jaime Maussan dijo que hubo un momento muy profundo luego de ver cómo el ojo de la Virgen de Guadalupe parecía estar vivo. "Hubo un momento muy profundo. Una voz muy intensa que me pegó en la parte de atrás de mi cabeza. Me dijo: '¿Qué quieres de mí?', como vigorosa y un poco enojada. Yo me asusté muchísimo, no me lo imaginé, sé que fue real".

Eso, finalizó, le cambió su perspectiva sobre la existencia de la Virgen de Guadalupe y comenzó a analizar más la importancia de su figura entre los mexicanos.

