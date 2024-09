Video de explosión tira versión oficial

Un video de cámaras de Seguridad Pública difundido este viernes demostró que no fue un tanque de gas de un puesto ambulante el que explotó, el lunes pasado, cerca del estadio Carlos Vega Villalba, en la capital de Zacatecas, lo que contradice la versión del gobernador David Monreal.

En el noticiero de Ciro Gómez Leyva se dio a conocer el audiovisual que tira la versión oficial del gobierno estatal, de que se estalló un cilindro de gas de un puesto de comida que se encontraba en el lugar donde se llevó a cabo la Feria Nacional de Zacatecas 2024.

El video mostró que no hay ningún puesto de comida ahí, y de acuerdo con testigos y personas que grabaron los hechos tras el estallido entre una camioneta blindada y un camión de la policía estatal, tampoco recuerdan que esté dicho establecimiento.

Luego del incidente, Arturo Reyes, secretario general del Gobierno de Zacatecas, declaró: “Se registró una explosión producida por el acumulamiento de gas en uno de los tanques que estaban instalados en uno de los puestos de comida”.

El audiovisual divulgado anoche, corresponde al lugar, fecha y hora donde ocurrió la explosión, en Calzada de los Deportes, en la madrugada del 23 de septiembre a las 00:34, misma que llamó la atención del cantante Julión Álvarez, quien brindaba un concierto en el recinto de la FENAZA.

El gobernador David Monreal fue cuestionado ayer sobre la grabación, la cual descalificó al opinar que podría tratarse de una fake news. “Yo no me voy a meter a ese debate, para eso hay especialistas y dictamen, porque hoy ustedes pueden ver, es más, yo fui objeto de la perversidad y de la maldad. Ustedes lo recordarán en plena campaña, manipularon un video para simular que había toqueteado de manera indecente a una mujer. ¡Ah! cómo le dieron vuelo, le hicieron escarnio, fue nota nacional no un día.

Sobre si mantiene la versión de que fue un tanque de gas, dijo: “Yo mantengo lo que está presente, pero esa es la verdad. Lo que es incorrecto es la manipulación de querer obligar o de querer a la gente hacer pensar de que fue un explosivo o que fueron... No sé qué esté especulando o se está diciendo”.