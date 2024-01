'Viles calumnias' acusaciones de recibir dinero del narco en 2006: AMLO; critica a gobierno de EU

Andrés Manuel López Obrador negó que en 2006 haya recibido financiamiento del cártel de Sinaloa para su campaña presidencial, y acusó a las autoridades del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la DEA de “viles calumniadores”; exigió pruebas de esos señalamientos, los cuales, afirmó, responden a fines políticos y electoreros.

AMLO respondió de esta manera al reportaje de ProPublic de Estados Unidos del periodista Tim Golden, el cual reveló que la organización criminal encabezada por Joaquín Guzmán había aportado entre dos y cuatro millones de dólares a su campaña hace 18 años, basado en declaraciones de testigos protegidos de la DEA.

“No, es completamente falso, es una calumnia. Están, desde luego, muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto, no solo en México sino en el mundo, está muy subordinada al poder.

“En el caso de Estados Unidos tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios, y aquí también, pero no hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas”, sostuvo AMLO.

La periodista mexicana Anabel Hernández y dos medios estadounidenses, ProPublic e Insight Crime, publicaron el martes reportajes que sostienen que la DEA investigó durante dos años versiones de narcotraficantes que aseguraban que aportaron recursos a la primera campaña presidencial de López Obrador, en 2006.

Sin embargo, AMLO se lanzó en contra del gobierno de Estados Unidos por permitir estas prácticas del periodismo donde se acusa sin pruebas, lo cual, advirtió, se trata de un montaje para afectar su imagen ante la proximidad de los comicios federales de junio.

“No voy a llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio, no a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo.

“¿Cómo es que se orquesta esto? ¿qué no lo sabían sus agencias? ¿son ajenas sus agencias? Tiene que decir la DEA si es cierto, si no es cierto, cuál es la investigación que hicieron, cuáles son sus pruebas. Pero no solo la DEA, el Departamento de Estado”, sostuvo AMLO.

Agregó que “yo creo que se va a enterar el presidente (Joe) Biden, porque le tienen que informar sobre esto que estamos diciendo aquí”, insistió.

AMLO consideró que el gobierno de EU y sus agencias están molestas luego de que decidió acotar el poder de los agentes encubiertos en México, tras el escándalo diplomático que implicó la detención en 2020 del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, al que los estadounidenses acusaban de colaborar con el narco.

“De que la DEA y otras agencias se meten, claro que se meten, más cuando se les permite, como sucedía en el tiempo precisamente del gobierno, ya no sé si decir de (Felipe) Calderón o de (Genaro) García Luna, entraban al país y hacían lo que querían, lo que les daba la gana.

“Eso ya no sucede y eso los tiene molestos, pero sí tienen mucha influencia las agencias, y el periodismo se presta a eso”, aseveró AMLO.

“Siempre, a los oligarcas y a los extranjeros, les ha importado tener o títeres en la presidencia o presidentes debilitados, sin autoridad moral, para que puedan someterlos y aplicar las políticas que ellos desean o les conviene”, añadió.

De acuerdo con los reportes periodísticos, en el presunto cobro de los sobornos del narco estuvieron implicados colaboradores cercanos de López Obrador como Nicolás Mollinedo, que durante la campaña de 2006 era su chofer y jefe de logística. Además de Mauricio Soto Caballero, un empresario y operador político que encabezaba en equipo de avanzada.

