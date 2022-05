Vinculan casos de hepatitis aguda infantil con Covid-19

Los recientes casos de hepatitis aguda grave registrados en niñas y niños menores de 16 años podrían estar vinculados con el virus del SARS-CoV-2, según una publicación de la revista británica especializada The Lancet.

El artículo, firmado por Petter Brodin y Moshé Arditi, señala que en 18 por ciento de los casos notificados en Reino Unido, y en 11 de los 97 contabilizados en Inglaterra, se cuenta con datos que indican haber dado positivo al virus que generó la pandemia de Covid-19.

También indica que otros tres casos dieron positivo a la prueba ocho semanas antes de ingresar al hospital y “es probable que las pruebas serológicas en curso arrojen un mayor número de niños con hepatitis aguda grave e infección por SARS-CoV-2 anterior o actual”.

No obstante, es necesario remarcar que las pruebas no sólo apuntan a menores que padecieron Covid-19 a corto plazo, pues la publicación también retoma que 11 de los 12 pacientes en Israel habían contraído la enfermedad en los últimos meses, aunque no precisó cuáles o cuántos. Además, apunta que los casos de hepatitis se han detectado en pacientes demasiado jóvenes para ser vacunados, lo que abonaría a las teorías que han descartado la relación entre este padecimiento y las dosis.

. Gráfico: La Razón de México

Según el reporte, la infección por el virus causante de la pandemia puede dar lugar a la formación de un reservorio viral. Explica que la persistencia viral del SARS-CoV-2 en el tracto gastrointestinal puede conducir a la liberación repentina de proteínas virales a través del epitelio intestinal, el cual interviene en procesos como la digestión y absorción de nutrientes, lo que provoca una activación inmunitaria.

“Tal activación inmune repetida podría estar medida por un motivo de superantígeno dentro de la proteína del pico del SARS-CoV-2 que se parece a la enterotoxina estafilocócica B, desencadenando una activación amplia e inespecífica de las células T. Esta activación de células inmunitarias, mediada por superantígenos, se ha propuesto como un mecanismo causal del síndrome inflamatorio multisistémico en niños”, apunta.

Una de las hipótesis planteadas refiere que los casos de hepatitis recientes podrían ser consecuencia de la infección por adenovirus con trofismo intestinal en niños previamente infectados por el virus causante de la Covid-19 y, a su vez, portadores de reservorios virales.

LO QUE DICE THE LANCET