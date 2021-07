Vinculan a proceso a 9 funcionarios ligados a homicidio de 19 migrantes

Un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, decidió abrir el proceso en contra de de dos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM), y siete de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Escobedo, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la administración de justicia.

Los servidores públicos presuntamente regresaron una camioneta, asegurada el 6 de diciembre de 2020, posteriormente la camioneta fue localizada calcinada con 19 cuerpos en su interior, la mayoría de ellos migrantes extranjeros, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los funcionarios sometido a proceso son los agentes del Instituto Nacional de Migración, Jesús "R" y Abrahám "A", y los policías municipales Adalberto "T", Julio "G", Beatriz "M", Juan "C", Francisco "R", Eulalio "C" y Baltazar "C", por el delito de obstrucción de la justicia.

El juez otorgó tres meses a la FGR para concluir la investigación complementaria.

