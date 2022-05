Las atenciones médicas derivadas de la violencia ejercida dentro de las familias se incrementaron 20.7 por ciento en el país en los primeros cuatro meses del año respecto a 2021, y en nueve de cada 10 casos, las víctimas son mujeres.

Los registros de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno federal arrojan que, hasta el 23 de abril de este año, se brindaron 14 mil 149 atenciones médicas clasificadas como accidentes a causa de violencia intrafamiliar.

Esto rebasa por dos mil 428 atenciones, es decir 20.7 por ciento, al acumulado en el periodo similar del año pasado, cuyo corte hasta el 20 de abril sumaba 11 mil 721, de acuerdo con el boletín epidemiológico de la dependencia.

De ésas más de 14 mil atenciones, 12 mil 917, es decir el 91.2 por ciento, fueron dirigidas hacia mujeres.

En el ámbito de seguridad, hasta el 30 de marzo sumaban 56 mil 224 carpetas de investigación abiertas ante instancias de los gobiernos estatales y federal a causa de la violencia familiar, según consta en el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Yo nada más me salí cuando vi que él ya no estaba; ya no escuché que estuviera caminando o aventando cosas, escuché la puerta y fue lo último que supe de él. Una de mis vecinas y mi hija mayor me ayudaron a ir a un consultorio

Esmeralda, Víctima de violencia familiar

Marzo registró la cifra más elevada del año; los 22 mil 751 procesos abiertos en ese mes representaron la cifra más elevada desde junio del año pasado, mes desde el cual se había mantenido una tendencia descendente, con algunas intermitencias.

Durante el primer trimestre de este año, también se contabilizaron 142 mil 118 llamadas de emergencia relacionadas con este delito, cifra que representa 20.5 por ciento de las 690 mil 295 llamadas registradas en el 2021.

Los testimonios de mujeres víctimas de este delito son múltiples. Un caso es el de “Esmeralda”, quien luego de varios años compartiendo mesa, cama e hijos con su violentador, salió de casa, aunque con varias heridas y lesiones en el cuerpo y sin saber si tendría la oportunidad de luchar por una vida diferente a la que la llevó a estar en un hospital.

Un día como otros que vivió durante 27 años de unión “libre”, la mujer de 43 años se encontraba cocinando y lavando, “como siempre”.

Eran cerca de las 15:00 horas, la puerta se escuchó y una nueva discusión comenzó con su pareja, a quien le bastaron apenas unos minutos para dejarla en el piso.

Gráfico

“Yo nada más me salí cuando vi que él ya no estaba; ya no escuché que estuviera caminando o aventando cosas, escuché la puerta y fue lo último que supe de él. Una de mis vecinas y mi hija mayor me ayudaron a ir a un consultorio privado, pero ahí la doctora me pidió que fuera a urgencias… Me atendieron, hicieron sus preguntas y decidí no volver”, relató “Esmeralda” a La Razón.

César, policía preventivo en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, afirmó, en entrevista, que gran parte de las atenciones que brindan en el día están relacionadas con la violencia intrafamiliar.

“Usualmente cuando llegamos al domicilio nos encontramos con familias que están compuestas por personas que no rebasan los 25 años de edad, que se casaron muy jóvenes, que viven en situaciones de pobreza extrema, con varios hijos, sin trabajo estable”, describió.

El elemento afirmó que, en el 90 por ciento de los casos, las mujeres víctimas de esta violencia prefieren no denunciar por diversos temores, entre ellos quedarse sin un sostén económico para sus hijos.

“La temática es la misma, no dejan denunciar la violencia a la que son sometidas ellas, y no nada más ellas, sino también los pequeños, que son los que más pagan este tipo de casos”, señaló.

Ante la falta de denuncias contra los agresores, el policía refirió que cada agencia del Ministerio Público cuenta con un área especializada para la atención de víctimas por violencia de género, donde las mujeres pueden recibir atención por parte de especialistas médicos “y son encaminadas en el paso a paso”.

Urge Sipinna erradicar la explotación sexual infantil

La explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes se genera principalmente por parte de familiares y grupos organizados, por lo que es urgente prevenir el riesgo y disminuir los factores que la generan, advirtió el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

La encargada de despacho de la dependencia, Constanza Tort, dijo que la explotación “impacta de manera focalizada a niñas y adolescentes mujeres, por lo que cualquier estrategia implementada debe contar con pleno enfoque de género”.

En este sentido, las principales causas que generan la explotación son los asociadas a la pobreza, desigualdad, discriminación y violencia de género, por lo que la estrategia federal se basa en la protección y disminución de los factores de riesgo que representa para niñas, niños y adolescentes, así como para sus comunidades; por ello la dependencia promueve la coordinación entre actores nacionales, estatales, municipales y comunitarios, para avanzar en la erradicación del ilícito.

La estrategia inicia en Baja California, Guerrero, Quintana Roo y Tlaxcala, en zonas que se consideran de captación. El objetivo es combatir la corrupción, las personas explotadoras, tratantes y sus cómplices.

Con información de Jorge Butrón