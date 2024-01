Por violencia imparable y desaparecidos realizan "Marcha Nacional contra la Inseguridad" 

Alrededor de 100 personas se reunieron en la capital mexicana para conformar la “Marcha por la seguridad” en la que le piden a las autoridades locales y federales velar por el bienestar de niños, niñas, adolescentes y adultos; sin embargo, los organizadores afirman que sufrieron de sabotaje para que no existiera más convocatoria.

A través de una convocatoria en redes sociales, ciudadanos se dieron a la tarea de invitar a cualquiera que deseara unirse para que, de forma pacífica, se pidiera tomar mayor atención a las víctimas de crímenes en todo México y que sus casos se han quedado estancado por diversas circunstancias.

Con la frase: “Por tu seguridad, por la de todos, este 21 de enero, caminemos juntos. Marcha Nacional contra la Inseguridad", personas de varios estados del país llegaron a la capital para partir del Monumento a la Revolución y caminar hacia el Zócalo, en donde se encuentra el Palacio Nacional.

Pese a que la convocatoria se hizo para concentrarse en la CDMX, se invitó a personas de cualquier entidad federativa a sumarse al contingente en dondequiera que se encuentren y así exigir mejores condiciones de justicia para toda la población.

La “Marcha por la seguridad”, se realizó dado que las estadísticas proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) marcan un total de 175,187 homicidios dolosos registrados en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto representa un promedio de 93 casos violentos al día, superando la cifra de la administración de Felipe Calderón, donde se contabilizaron 120,463 homicidios.

Los activistas acusaron boicot a la marcha contra la inseguridad en el País convocada para este domingo y que en esta ciudad tuvo poca convocatoria; Alejandra Morán dijo que se convocó a la sociedad civil a movilizarse ante la violencia que impera en México y la cual ya es insostenible.

No tenemos difusión de medios; no contamos con financiamiento de nadie; no hay grupos de cúpula, ni de poder. Muchos están esperando para otra marcha (la Marcha por la Democracia), cuando son causas distintas