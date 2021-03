Virólogos ven casi imposible inmunidad de rebaño en 2021

Epidemiólogos y biólogos mexicanos aseguraron que alcanzar la inmunidad de rebaño en el país este año será un reto muy difícil, casi imposible, ya que depende en gran medida de la llegada de las dosis de vacunas contra el Covid-19 y aún así ven complicado vacunar a 34 millones de personas para finales de abril, como estima el Gobierno federal.

“Es absolutamente imposible. La gente dice que no hay vacunas a nivel internacional, pero justo por eso las vacunas que llegan a México se deben usar de manera inteligente; esto es, con una visión epidemiológica. Hay incluso muchos médicos que ni siquiera han sido vacunados (...) En el mejor de los casos hasta 2022 lograremos la inmunidad de rebaño, pero hay voces que aseguran que puede ser hasta 2024”, aseguró Antonio Lazcano, biólogo de la UNAM.

En entrevista con La Razón, el especialista detalló que los expertos están confiando en la inmunidad natural por las infecciones y por el proceso mismo de vacunación, “pero es un argumento falaz”, porque se desconoce la inmunidad natural ya que no hay suficientes informes, aunado a las variantes del virus.

En el mejor de los casos hasta 2022 lograremos la inmunidad de rebaño, pero hay voces que aseguran que puede ser hasta 2024

Antonio Lazcano, Biólogo de la UNAM

Ante este contexto, sostuvo que no se debe regresar a clases hasta que estén todos los adultos vacunados, o por lo menos los mayores de 60 años.

En el mismo sentido, Malaquías López Cervantes, epidemiólogo de la UNAM, consideró que en este año no se dará la inmunidad de rebaño como tanto se ha mencionado, ya que no hay suficientes vacunas y no hay un buen ritmo de aplicación, pero si se apoyaran en el Sector Salud, “seguro avanzarían enormidades”.

“El avance ha sido muy lento, por ello no podemos apostar a que en abril se vaya a incrementar lo suficiente como para terminar de cubrir a la población de mayor edad, y mucho menos para que se cree un blindaje sanitario para el regreso a clases. No entiendo por qué la Secretaría del Bienestar tiene a cargo el proceso de vacunación, pues lo debería tener el Sector Salud, aparte que le tienen mucha desconfianza”, explicó.

El 25 de febrero pasado, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, aseguró que para finales de abril estarán vacunadas 34 millones de personas y que para julio 80 millones de mexicanos ya contarían con la inmunización contra el Covid-19; sin embargo en las últimas semanas no han arribado más de un millón de dosis en los embarques, por lo que los virólogos dudan de que se alcance esa cifra y pueda haber un regreso a clases paulatino.

El avance ha sido muy lento, por ello no podemos apostar a que en abril se vaya a incrementar lo suficiente como para terminar de cubrir a la población de mayor edad

Malaquías López Cervantes, Epidemiólogo de la UNAM

Por su parte, Óscar Sosa, epidemiólogo del Sector Salud, reconoció que si el ritmo de vacunación continúa como se ha venido dando hasta el momento, es probable que se alcance la inmunidad de rebaño hasta 2024, pero si la estrategia cambia, llegan más vacunas, se aplican las dosis desde los centros urbanos hacia la periferia y se apoyan del Sector Salud, puede lograrse antes.

“Este año sí es muy difícil alcanzar la inmunidad por la velocidad con la que vamos. Para alcanzarla necesitamos que se apliquen las vacunas que estén guardadas y cambiar la estrategia de vacunación, ya que fue un error que comenzaran a vacunar a comunidades alejadas, cuando los centros urbanos son el verdadero problema. Si cambian todo podría ser antes y, de no hacerlo, la inmunidad se va hasta 2024”, aseveró.

Asimismo, advirtió que no hay una buena comunicación efectiva de riesgo, ya que no se dio certidumbre desde un inicio al decir fechas para aplicar millones de vacunas.

EN ABRIL, fase INTENSIVA. En los 15 días entre el 15 de marzo pasado y el próximo miércoles México concretará la aplicación de ocho millones de vacunas, más que las siete millones que se habían puesto en casi dos meses y medio previos, y “si las cosas salen bien” para abril se pondrán 20 millones más.

Este año si es muy difícil alcanzar la inmunidad (…) Para alcanzarla necesitamos que se apliquen las vacunas que estén guardadas y cambiar la estrategia de vacunación

Óscar Sosa, Epidemiólogo del Sector Salud

Así lo aseguró el titular de la SHCP, Arturo Herrera, durante una gira de trabajo en Oaxaca, en la que recordó que el Gobierno federal concretó compras con distintos proveedores para poder garantizar dosis en caso de que algunos convenios no se pudieran concretar. Por ello, también destacó que en México ya se envasan dosis de CanSino y AstraZeneca.

“La primera de ellas, la de CanSino, fue aprobada esta semana, el lunes, y a partir de la semana que entra vamos a estar recibiendo un mínimo de alrededor de entre 400 mil y 500 mil dosis por semana. La segunda de ellas, la de AstraZeneca, empezó hoy en la mañana el envasado final (...) con eso estamos garantizando un monto muy importante”, dijo.

El funcionario detalló que con esto se terminan las etapas de pocas vacunas y pocos vacunadores, para pasar a una fase extensiva “y esto es lo que va a dar finalmente la salida al Covid-19”.