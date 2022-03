Voto dividido en la SCJN demuestra que Gertz no impactó en resolución, afirma Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, destacó que el voto dividido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso de Alejandra Cuevas demuestra que la intervención que pudo haber tenido el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no tuvo mayor impacto.

Afirmó que los ministros del máximo tribunal del país no se dejan influenciar ni están subordinados por nadie, sino que ellos deciden bajo su propio criterio.

La intervención que pudo haber tenido el fiscal no generó mayor impacto, porque los ministros de la Corte decidieron con un voto libre, la votación dividida 5-6 habla de eso, yo no hablaría de que hubo una influencia indebida del fiscal y no creo que los ministros y ministras de la Corte estén subordinados a nadie, ellos deciden con criterio amplio