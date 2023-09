Xóchitl va por amparo en la CDMX

La responsable de construir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, interpuso una demanda de amparo en contra de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por la presunta omisión en el cumplimiento de su obligación para garantizar presunción de inocencia.

Originalmente, la senadora del PAN hizo la solicitud del amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, que declinó tener competencia.

La política hidalguense buscó la protección de la justicia ante señalamientos hechos por un funcionario.

“De la demanda de amparo se advierte que la quejosa señaló como responsable: El C. ***, asesor B de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México... En ese sentido, por las razones expuestas, no se acepta la competencia planteada por el secretario encargado del despacho declinante. Solicítese de la manera más atenta al juzgado declinante que acuse de recibo y haga del conocimiento si insiste o no en declinar la competencia del presente juicio”, respondió el Juzgado Sexto.

En el acuerdo que se dio a conocer en la lista del Consejo de la Judicatura Federal se indicó que el procedimiento fue remitido al Juzgado Decimoprimero de Distrito de Materia Administrativa, también con residencia en la Ciudad de México “al estimar que carece de competencia en razón de materia, pues considera que los actos reclamados corresponden a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México”.

Desde el Senado, Gálvez precisó que este amparo es porque no pueden publicar datos privados de ciudadano alguno.

“No pueden publicar información privada, porque hicieron pública mi información privada, sin que haya una denuncia de por medio, una investigación de por medio”, señaló la panista.