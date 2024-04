Xóchitl arremete contra Sheinbaum por dichos

La candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México (FCXM), Xóchitl Gálvez, criticó a Claudia Sheinbaum por la declaración que hizo en el sentido de que “no es cierto que no se pueda vivir bien sin trabajar”.

Calificó como “un descaro” el comentario de la aspirante presidencial de la Coalición Sigamos Haciendo Historia.

Gálvez Ruiz utilizó su cuenta personal de X para responder a su rival por gobernar México. “Claudia Sheinbaum dice que se puede vivir bien sin tener que trabajar. Abro hilo de personas que les va bien sin trabajar”.

En la publicación se incluyeron los nombres de José Ramón López Beltrán, Andy López Beltrán y Bobby López Beltrán, hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las otras dos personas mencionadas por Xóchitl Gálvez son Pedro Salazar Beltrán y Amilcar Olán, primo y amigo cercano a los hijos del presidente, respectivamente.

“¿Le seguimos? Los leo en los comentarios”, expresó Gálvez Ruíz, ante las afirmaciones de su contrincante en un evento como parte de su gira de campaña por Mexicali, Baja California.

Por su parte, Sheinbaum Pardo hizo la declaración para responder a las acusaciones de Gálvez sobre su patrimonio:

“Nosotros luchamos por el bienestar del pueblo de México, porque el pueblo viva bien. No es cierto, es falso de que si no se trabaja entonces no se puede tener un buen nivel de vida, eso es el discurso del pasado”, dijo la ex jefa de gobierno de la ciudad de México.