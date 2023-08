Xóchitl buscará alianza: Yo sí me veo con MC

Xóchitl Gálvez aseguró que, de ganar el próximo 3 de septiembre el proceso para encabezar el Frente Amplio por México, se ve con Movimiento Ciudadano (MC), por lo que buscará al partido naranja para construir un frente más grande, debido a que tienen más puntos a favor que las diferencias.

En conferencia desde Guadalajara, Jalisco, puntualizó que no desea que haya posturas que señalen que trata de influir en alguna decisión interna de ese partido, ya que, si bien ha tenido una relación cordial con los senadores de esa fuerza política, no se mete en temas internos.

El martes, el gobernador emecista de Jalisco, Enrique Alfaro, marcó distancia de la dirigencia de MC. Aseguró que no tiene rumbo claro y acusó a la dirigencia partidista, encabezada por Dante Delgado, de imponer un proyecto unilateral.

“En el caso de (el gobernador de Jalisco), Enrique Alfaro, he tenido la oportunidad de saludarlo. En este momento no tengo ningún nombramiento formal, no puedo acercarme a ellos, pero, de ganar el próximo 3 de septiembre, por supuesto que voy a buscar a MC para construir el más grande frente, ya que hay muchas cosas que nos unen”, adelantó la senadora de Acción Nacional.

Precisó que, de llegar el momento, buscará sumar a Enrique Alfaro, Dante Delgado, Luis Donaldo Colosio y Patricia Mercado, entre otros, pues le gustaría que esa fuerza política sea parte del Frente Amplio por México.

“Sí me veo con MC, pero hay que darle tiempo; pero en un tiempo me comunicaré con el gobernador de Jalisco, pues en cada estado que voy aviso a los gobernadores, sean del partido que sean”, dijo.

Gálvez Ruiz sostuvo que los puntos de MC suman, ya que no será fácil enfrentar al Gobierno federal y Morena, y a la vez enfrentar al poder económico que han atesorado varios personajes de la Cuarta Transformación; por ello, dijo que no pueden darse el lujo de dejar ir puntos.