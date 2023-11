Xóchitl confía en unidad del FAM pese a reclamos

La precandidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, señaló que pese al reclamo del PRD porque el PAN y el PRI lo dejaron fuera en las candidaturas al Congreso de la Unión, seguirán construyendo juntos.

Entrevistada por los medios de comunicación en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde encabezó un encuentro ciudadano en la Plaza de la Mexicanidad en el arranque de su precampaña, fue cuestionada sobre los señalamientos del partido del sol azteca en contra de sus aliados.

Al respecto, la senadora con licencia mencionó que los acuerdos deben continuar en este proceso electoral, aunque evitó confirmar si habrá una ruptura en la alianza federal del FAM.

“Vamos a seguir construyendo juntos. Esto no se acaba hasta que se acaba y seguimos construyendo en la presidencial”, puntualizó la precandidata.

Resaltó los avances en las negociaciones entre las tres fuerzas políticas que integran la alianza, por lo que confió en que confirmen la unión: “Están cerrando los acuerdos, están haciendo los últimos detalles de este gran acuerdo nacional entre PAN, PRI y PRD (…). Yo espero que sí (se solucione), porque lo que nos une es más importante que lo que nos divide. Nos une el amor por México, resolver los graves problemas que tiene México”, declaró.

La precandidata presidencial se refirió a sus comentarios en redes sociales para reconocer el triunfo de Javier Milei en Argentina, y explicó que no se trata de que apoye la ultraderecha, sino de que ganó la democracia, porque el partido en el poder de inmediato reconoció la derrota.

“En las últimas 16 elecciones que ha habido en América, 15 han sido ganadas por la oposición. Así es que el oficialismo va a empezar a temblar, también aquí en México, porque también aquí habrá una gran participación, y ojalá tengan la vocación democrática que tuvo Argentina. No comparto con Milei sus puntos de vista y eso lo dejo clarísimo. Pero sí reconozco que ganó con un triunfo democrático”, apuntó.

Gálvez aseguró que inició su precampaña como una “ching..., entrona y echada para adelante”, y que decidió visitar Chihuahua, porque es importante fortalecer la conciencia de la lucha por las mujeres.

“Aquí el tema de las mujeres nació y a mí me nació la conciencia cuando escuché las historias de Juárez y siempre sentí una conexión emocional con las mujeres que sufrían, porque yo vengo de una vida de violencia (...) y eso es lo que no puede volver a pasar en el país”, expresó.

Mencionó que su primer evento de precampaña, la noche del domingo en Coyuca de Benítez, en Guerrero, también fue parte de las acciones para devolverle la esperanza a las zonas que fueron afectadas por el huracán Otis y a todo el país.

“Es importante, en Coyuca de Benítez está la gente que había perdido la esperanza, está siendo abandonada por el Gobierno; ya le dio la vuelta al tema del huracán, la gente sigue sin techos, sin agua, se está enfermando, porque no hay agua potable (...) fue una gran noche de alegría porque nuestro equipo ha hecho un buen trabajo en Coyuca y ha logrado limpiar las calles, retirar las estructuras, devolverle la esperanza a la gente”, manifestó.

Admite que PRI-Hidalgo está en crisis, tras salida de Fayad

La precandidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, reconoció que en su estado natal, Hidalgo, es necesario recomponer el ambiente político, porque la salida de Omar Fayad del PRI dejó una crisis.

Ante los medios de comunicación, tras el evento que encabezó en el Poliforum Chihuahua, señaló que aunque no inició su campaña en tierras hidalguenses, sí es prioritario para ella ir para atender el problema que acentuó el exgobernador.

“Era importante arrancar con el símbolo de la X (en Chihuahua), y me gustó arrancar con el mensaje hacia las mujeres en Ciudad Juárez e iré a Hidalgo en su momento y, obviamente, sabemos la crisis que se está viviendo en Hidalgo con la salida de Omar Fayad, en el PRI”, comentó.

No obstante, aseguró que pese a las complicaciones en el priismo hidalguense, confía en recomponer la situación, sobre todo porque ella tiene muchos seguidores. “Hay que recomponerlo, pero yo creo en Hidalgo más que los partidos, pues hay una un buen de seguidores de Xóchitl”, señaló.

La abanderada presidencial del PAN, PRI y PRD aseguró que, a diferencia de Claudia Sheinbaum y Samuel García, hará una campaña de tierra.

“Yo siempre he sido una mujer de tierra. Yo lo dije desde un principio, que una vez que empezara la campaña me iban a ver recorrer de manera incansable. Caminamos entre la ida y la vuelta casi ocho kilómetros en Coyuca, con un calor tremendo y la gente la verdad es que se entregó y pues me fui a meter a territorio morenista”, comentó.

Ante la pregunta de si se enfrenta a una elección de Estado, Gálvez aseveró que era algo que se conocía de antemano: “Pues ya lo sabemos, con mucho dinero, pero con una muy mala candidata”, dijo.