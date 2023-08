Xóchitl Gálvez acusa a Gobierno federal de quitar recursos a la protección de las mujeres

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez hizo una fuerte crítica al Gobierno federal por quitar recursos a programas enfocados a la protección de las mujeres y al aumento de violencia en las calles del país.

La senadora del PAN convocó a un nuevo pacto nacional, que sea liderado por una mujer y con el compromiso de los hombres, para que las puertas de Palacio Nacional vuelvan a ser abiertas para todas las personas.

“ Ha llegado el momento de romper el pacto patriarcal , un acto entre todos para respetarnos, sí somos diferentes, pero valemos igual, un pacto sin adjetivos; este nuevo pacto al que los convoco es que garantice la seguridad, salir a la calle sin miedo, sin distinciones, que se proteja a los menores de los abusos, para acompañar a las madres buscadores, a las mujeres indígenas, amas de casa, emprendedoras, profesionistas, trabajadoras, llegó el tiempo de romper el techo de cristal”, explicó.

Gobierno federal pone en riesgo a las mujeres, acusa

A nombre de las miles de mujeres desaparecidas y asesinadas, la aspirante del Frente acusó a las autoridades federales de poner en riesgo a las mujeres, tras quitarles programas como estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, entre otras, por lo que aseguró es necesario recuperarlas, para poder brindar seguridad al sector femenino.

“Basta de impunidad, me gustaría que llegara una mujer a un Ministerio Público y la recibiera una feminista o activista, un médico legista, psicólogas y no que la regresaran a su casa. Necesitamos hacer acciones, es momento de que se pongan recursos para la prevención de la violencia. Las mujeres deben estar protegidas en el espacio público y privado, pero desafortunadamente no hay recursos”, dijo.

Señaló que cada llamada de emergencia debe ser una alerta y debe haber un sistema de protección, ya que, si bien se atrevió a denunciar, ahora están en riesgo. Dijo que muchas mujeres no salen de hogares violentados porque no tienen dinero, por ello, deben empoderarlas para que tangan esa independencia laboral.

“Este gobierno quitó lo poco que había, desapareció 10 mil estancias infantiles, comedores comunitarios, 30 mil escuelas de tiempo completo; las mujeres hemos sido responsables del cuidado de los niños, personas con discapacidad, le dedican tiempo a lavar y planchar. Destinan 30 horas sin remuneración a los cuidados. Las mujeres reciben 57 por ciento menos que los hombres en sueldos”, aseveró.

Mencionó que es indispensable reinsertar a las mujeres al mercado laboral, apoyarlas con tecnología, educación, salud y productividad hasta las comunidades más alejadas. “Cuando en el gobierno de Fox me decían que no había recursos, yo oba a pelear al Congreso y siempre me apoyó Beatriz Paredes, entonces, simplemente es necesario creérsela, nunca se diga que no se puede”, dijo.

