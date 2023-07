Xóchitl Gálvez afirma que AMLO no desistirá de juicio de desafuero en su contra

La aspirante del Frente Amplio por México Xóchitl Gálvez no cree que el Ejecutivo se desista de la idea de un juicio de desafuero, ya que la ha mandado a denunciar a pesar de que sus empresas son legales.

“No le creo porque entonces para qué mandó gente a que me denuncie, obviamente él sabe que tener una empresa no es un delito, sabe que mis empresas son serias y formales, por ello el propio gobierno me ha contratado, no hay una sola manifestación de obra de manera ilegal, por ello cuando llegaron los de Morena, no me pudieron denunciar de nada ya que todo está en orden”, dijo.

Señaló que lo único que está tratando de hacer el presidente es crear una mala imagen de su persona con información imprecisa, pues a pesar de que señalan que tiene un contrato con la alcaldía Miguel Hidalgo, aclaró que no ha habido alguno, por ello, dijo que lo que intenta es “tiznarla”.

Indicó que Andrés Manuel López Obrador seguirá violando la ley electoral, ya que, dijo, es el jefe de campaña de Morena, pero aclaró que eso no le quita el sueño, ya que ella se agregará a la normativa y se enfoca en ganar el proceso interno de la oposición.

