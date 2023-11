Xóchitl Gálvez: AMLO designará por 'dedazo' a ministro o ministra de la SCJN

La responsable del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador nombrará por dedazo al nuevo o a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante una entrevista previo a su llegada a Veracruz dijo que la ley establece 30 días a raíz de que llega al Senado para que se reúnen las comisiones, por ello, si no convoca el Senado a comisiones, el Presidente puede nombrar a la próxima ministra.

“Si por alguna razón hay retardo legislativo, pues el presidente tendría esa posibilidad. Si pasa a comisiones y va al pleno, seguramente no van a tener la mayoría calificada porque los partidos de oposición estamos plantados en que esos perfiles no son los adecuados”, dijo.

Dijo que el Presidente puede volver a mandar otra terna y pasar otro mes, y en ese momento, si se vuelve a desechar, ya el Ejecutivo puede nombrar a quien quiera.

“Entonces estamos en una indefensión, creo que aquí la única presión tiene que ser los ciudadanos hacerle ver al Presidente que hay una división de poderes y que él debería de respetar la decisión del Senado mandando una terna de gente que no está ligada a su movimiento, de gente que tenga experiencia en el ámbito judicial”, sostuvo.

La senadora con licencia aseveró que “vivimos en una República y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no lo quiere entender”.

Mencionó que si el Ejecutivo -como lo hizo con el Congreso- coloniza al Congreso para sacar todas las iniciativas por mayoría que él quiso sacar y ahora en la Corte tiene los votos, ya no va a haber división de poderes en el país.

“En este momento la democracia está enfrentando un serio riesgo en este momento con esta terna, a mí me parece totalmente inaceptable. Entonces ya cualquier persona que quiera ser ministro de la Corte, que inclusive el propio Zaldívar ha dicho que no está de acuerdo, pero no le van a tomar su opinión. Ellos están decididos a desaparecer los poderes y que haya un presidencialismo. Todo lo contrario, con lo que yo ayer presenté”, agregó.

