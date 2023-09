Xóchitl Gálvez asegura "si tiran mi casa, millones de mexicanos me abren la suya"

La responsable de construir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que si Morena decide demoler su casa, millones de mexicanos le van a abrir la suya.

En conferencia de prensa en el Senado, aseguró que los nuevos señalamientos que emprenden desde el oficialismo en su contra es porque “ no encuentran cómo bajarme de la candidatura, están muertos del miedo y este miedo se convierte en pavor ”.

Aseguró que la casa en donde vive está dentro de la ley y rechazó que haya un conflicto de interés referente a los permisos.

“Quiero decirles que la casa donde vivo está completamente dentro de la ley. Primero revisó para hacer el régimen de condominio un notario los documentos, el uso de suelo, la terminación, se le notifica a la delegación que, por cierto, es en los tiempos de Víctor Hugo Romo cuando se construye esta casa. Yo solo compré, no soy la constructora ni muchos menos.

“Yo compré en preventa esta casa, posteriormente el notario que hizo la escritura revisó todos los documentos, el certificado de uso de suelo, la manifestación de obra y el banco que me otorgó el crédito por supuesto que volvió a hacer una revisión de los documentos; o sea, el banco no va a poner en riesgo un recurso que te presta si hay alguna ilegalidad en la obra. Y, finalmente, el Registro Público de la Propiedad inscribió la casa y pues ahí, ahora sí que el Registro Público de la Propiedad no es afín a su servidora, estaba el gobierno de Morena”, explicó.

La senadora del PAN retó a que, con apego a la ley, demuelan su casa, pero dijo que no existen argumentos, sino la preocupación de que van subiendo en las encuestas, por lo que “ya me mandaron a todos sus voceros, a los gobernadores y pues me van a echar montón. Eso solo demuestra que la orquesta de la 4T es dirigida desde Palacio Nacional”.

Gálvez dijo que en su mañanera de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente la mencionó cuando sabe que tiene la restricción, porque está operando una elección de Estado y pretende imponerse a como dé lugar.

“Las dictaduras empiezan por quitarle su hogar a los opositores, si no, pregúntenle a Daniel Ortega, que hace unos días le quitó a la escritora Gioconda Belli su casa, y pues estoy segura de que si me tiran mi casa millones de mexicanos me van a abrir la suya”, expresó.

Ante la pregunta de si le preocupa su seguridad y la de su familia, Gálvez confirmó que sí y responsabilizó al “presidente de la República, que es el director de orquesta”.

FBPT