Xóchitl Gálvez cierra campaña en su natal Tepatepec, Hidalgo; pide luchar por la vida, la verdad y la libertad

La candidata de la coalición "Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Gálvez, cerró su campaña en su pueblo natal, Tepatepec, Hidalgo donde agradeció a amigos, familiares y personas que le han acompañado en su largo recorrido por el país.

Durante su mitin final, aseguró que ha tenido la decisión de luchar por la vida y la libertad, además de tener el coraje de encarar el autoritarismo, pues dijo que México tiene una fortaleza histórica y por sus raíces, se comprometió a no fallar.

“Tepatepec es mi cuna, mi hogar, parte central de mi vida, de la que me siento orgullosa, aquí en casa de mi abuelo crecí, aquí en la plaza del pueblo vendía gelatinas y tamales para ayudar a mi madre, aunque algunos se burlen, yo sé lo que es trabajar duro, desde chiquita. Jamás en la vida me he robado un centavo, esta casa es la misma desde hace cien años”, indicó.

Señaló que aprendió el valor del servicio a los demás sin esperar nada a cambio, la generosidad, amar al prójimo compartiendo lo poco que tenía, el valor de la honestidad, la fuerza de mi cultura, la tenacidad y la constancia.

“Por eso no me rindo ante nada, ni ante nadie. Estoy aquí por el apoyo de mucha gente, de mi tío Camilo que me daba aventones para ir a la secundaria, de mi amiga Alejandra que me prestaba sus libros, de mis amigas que me dejaban quedarme en su casa; mi destino es muy diferente”, detalló.

La abanderada del PAN, PRI y PRD dijo que en México hay “un falso ídolo con pies de barro” que se cree invencible, por ello adelantó que todos los ídolos caen y aseguró que lo hará el próximo 2 de junio.

Ante la comunidad de donde salió de joven rumbo a la Ciudad de México, dijo que es la niña de Tepa, la joven que se fue a la ciudad, y la mujer que le dijeron que no podía estar frente a la gente, para llamarlos a la batalla por el destino de México.

“Vuelvo a mi hogar en hogar a Tepa, a mi pueblo, con su gente para pedir su apoyo y su bendición; les pido que recen por mí, ya que el 2 de junio está en juego la Presidencia, pero también el alma de México”, sentenció.

Aseguró que con el actual gobierno no se logró la paz, ya que es un país con miles de fosas clandestinas, además que en materia de salud hay 50 millones sin seguridad social, mientras que en educación, dijo se requiere recuperar la calidad de la enseñanza, pero aclaró que sin ideología, sino con preparación.

Aseveró que ganarán para hacer una clase media más fuerte, para recuperar la paz, para terminar con los abrazos a los delincuentes y para reunir a las madres buscadoras con sus familiares.

Concluyó su campaña con el grito de ¡Viva México! Y cerró ondeando la bandera tricolor.

Drones fueron característicos de la campaña de Gálvez

Clic aquí para reproducir video Gráfico: La Razón de México

JVR