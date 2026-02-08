México envía más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba en buques de la Armada

Buques de la Armada de México zarparon desde Veracruz con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Cuba.

El Gobierno de México envió más de 814 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba a través de dos embarcaciones de la Armada de México, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con la dependencia, los buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox zarparon este domingo desde el puerto de Veracruz con víveres destinados a la población civil cubana, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La carga fue concentrada en instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Veracruz y provino de la Región Naval Central.

COMUNICADO. “Gobierno de México envía ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, a través de dos buques de la Armada de México”.https://t.co/Kg0zN8cMLB pic.twitter.com/E73CB7xiB1 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 8, 2026

En el caso del Papaloapan, se transportan alrededor de 536 toneladas de alimentos de primera necesidad, entre ellos leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún, sardina y aceite vegetal, además de artículos de higiene personal.

En tanto, el buque Isla Holbox lleva 277 toneladas de leche en polvo, con el mismo objetivo humanitario.

La SRE detalló que el Papaloapan zarpó a las 8:00 horas y el Isla Holbox al mediodía, con una previsión de arribo en cuatro días. Agregó que aún permanecen pendientes de envío más de mil 500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol.

El gobierno federal subrayó que esta acción se inscribe en la tradición solidaria de México con los pueblos de América Latina, y recordó que en meses recientes también se ha brindado apoyo humanitario a países afectados por incendios, inundaciones y desastres naturales.

Con este envío, señaló la cancillería, México reafirma su compromiso con la cooperación internacional y con la atención a poblaciones en situación de emergencia y vulnerabilidad.

am