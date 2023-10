Xóchitl Gálvez comparece ante Comité de Ética de la UNAM; ofrece argumentos de su título

La responsable de construir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, compareció ante el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para presentar los argumentos sobre su título profesional.

Entrevistada en el Senado de la República, Xóchitl Gálvez dio a conocer que esta mañana acudió por voluntad propia para exponer la experiencia que la acredita como experta en edificios inteligentes.

“Ya comparecí en la UNAM, ya presenté lo que acredita que recibí mi título profesional como experta en edificios inteligentes, les acredité que tengo más de 200 proyectos desarrollados, una empresa constituida para hacer proyectos inteligentes”, comentó Xóchitl Gálvez.

Xóchitl Gálvez dijo que no le mencionaron algún plazo para la resolución de su caso, aunque puntualizó que ella no tiene prisa y mencionó que puso sobre la mesa del Comité de Ética de la UNAM la opción de elaborar otras propuestas, en las que incluya su experiencia como senadora.

Por otra parte, ante la pregunta sobre la diferencia que arrojan las encuestas, que le brindan una amplia ventaja a Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez descartó que sea un tema que le preocupe, porque acusó que, además, este tipo de ejercicios son utilizados como propaganda.

“Yo vengo de abajo, siempre he venido de hasta abajo, la señora viene de arriba, trae todo el apoyo del presidente y la verdad no me espanta, esto todavía no empieza, cuando fui delegada de Miguel Hidalgo estaba 25 puntos abajo y en pocas semanas le dimos la vuelta, así es que tranquilos, esto todavía no empieza, que me la echen solita, que le quiten toda la lanota que trae, todos los machuchones que le metieron más de mil millones a su campaña y van a ver de qué cuero salen más correas”, expresó Xóchitl Gálvez.

Xóchitl Gálvez afirmó que la elección de 2024 será de los ciudadano, porque es cuando van a participar todos aquellos que están cansados de la inseguridad, de que les cobren derecho de piso, de los feminicidios, etcétera.

Por ello, anunció que el fin de semana próximo realizará un evento ciudadano en la Ciudad de México.

“El domingo hay una reunión con ciudadanos aquí en la ciudad con los del Frente Cívico, con los de Unidos y cada quien va a hacer su chamba, estamos articulándonos, vamos preparando, estamos viendo por dónde va a ser la campaña, la precampaña que viene y luego la campaña, pero a Palacio Nacional le urge que la gente crea que ya como entregó el bastón de mando, pues ya el presidente se quiere ir, pero esto todavía no empieza, pero esto tiene sus tiempos”, señaló Xóchitl Gálvez.