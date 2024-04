Xóchitl Gálvez defenderá ahorros de las Afores

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz adelantó que defenderán las Afores de los trabajadores y no permitirán que el Gobierno federal se quede con los ahorros.

“Miren, las personas que tienen ese dinero ahí, son varias cosas, unos probablemente viven en Estados Unidos y no es justo que el gobierno les robe su dinero porque no están en México. Segundo, algunos de ellos no han acabado de cubrir sus horas y por eso siguen trabajando y no se han jubilado. Y eso, el que sigue trabajando, tampoco merece que le roben su dinero”, explicó.

Desde Cuernavaca, Morelos afirmó que es muy probable que la persona no sepa que tiene ese dinero, entonces lo primero que tiene que hacer es decirle que ese dinero es de ellos, porque es con el que se quiere quedar Morena. “Es de todas las personas que trabajaron. Y por eso con el PAN, con el PRI y con el PRD, vamos a defender sus Afores”, exclamó.

Por otra parte, aseguró que 35 por ciento del territorio está en manos de la delincuencia, por ello, el país necesita que el Ejército se dedique a la seguridad nacional y no andar “bacheando” las carreteras, no andar repartiendo vacunas, y que cuide realmente a los mexicanos desde la seguridad nacional.

“Que quede claro, yo no le voy a echar la culpa a Calderón, no le voy a echar la culpa a Peña Nieto, no le voy a echar la culpa a Andrés Manuel”, dijo.

Además, se comprometió a la recuperación total del río Apatlaco, a un parque lineal para que las familias puedan ir a divertirse a estar los fines de semana “y para eso vamos a recuperar las 25 plantas de tratamiento que el gobierno del actual gobernador abandono”; aparte que se comprometió también a recuperar las plantas de tratamiento para que el río Apatlaco sea un río cristalino.

“Y también acabo de estar en la zona rural porque no hay agua, se quejan de la sequía los productores de aguacate, estuve con ellos. No sé si habían dado cuenta que la cebolla está carísima, se han dado cuenta que el jitomate subió de precio, la tortilla, todo, el arroz, el frijol porque los productores están pasando una situación muy crítica”, agregó.

En materia de salud dijo que es un desastre el tema, ya que está en el abandono junto a los hospitales. “Nuestras obras faraónicas van a ser hospitales, escuelas, va a ser apoyar a la seguridad. No hay medicamentos, por eso regresa el nuevo Seguro Popular”.

Dijo que el nuevo Seguro Popular va a apoyar a todas las familias con tratamientos médicos, y con la Tarjeta Mi Salud, si no les dan el tratamiento o el medicamento van a ir a un hospital privado a atenderse o a una farmacia privada por su medicamento, y el gobierno lo va a pagar “para que se le quite, porque no está atendiendo a los usuarios”.

FBPT