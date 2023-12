Hidalguense enumera las 5T´s

Xóchitl Gálvez exige al Presidente dejar de intervenir en el proceso electoral │ VIDEO "Trabaje como Presidente de la República y no como jefe de campaña de su precandidata", dijo Xóchitl Gálvez; “yo no le voy a decir 'cállese chachalaca', porque me parece una falta de respeto. A diferencia de usted, yo sí respeto las leyes, las instituciones y la investidura presidencial”, remarcó la hidalguense