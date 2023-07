Xóchitl Gálvez anuncia que presentará denuncia contra AMLO por difundir información confidencial

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, anunció que presentará una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por hacer pública información confidencial relacionada con su empresa.

En conferencia de prensa en Veracruz, señaló que actualmente tiene dos denuncias en contra del titular del Ejecutivo federal relacionadas con el libro de “El Rey del Cash”, pero ahora interpondrá una nueva debido a que el mandatario federal abusó de su poder al presentar datos privados.

“La (denuncia) que voy a poner por haber hecho pública la información fiscal mía como socia de esta empresa y por haber hecho pública la información de carácter confidencial, porque mis clientes no tenían una vela en el entierro, mis proveedores no tenían ni una vela en el entierro, si él cree que yo he hecho algún delito, que me denuncie”, manifestó.

La política hidalguense reclamó que el presidente de la República haya abusado de su poder al acceder a información del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a partir de ahí darla a conocer, con fines políticos.

“El problema es que él me ataca porque no le dan las cuentas y entonces saca a la luz pública las obras con mis clientes privados, que no tienen vela en el entierro, pero parece que en el fondo lo que le da coraje es que a la gente le vaya bien, porque el presidente inventa, hace uso de su poder como jefe de Estado al acceder al SAT, a mis cuentas, porque solamente el SAT tiene mis cuentas, las hace públicas y yo salgo a decir pues sí, claro que vendo, claro que soy empresaria, claro que pago impuestos.

“En mí no va a encontrar depósitos millonarios de dinero público, no tengo cuentas en el extranjero, no tengo bienes de crecimiento en el gobierno de (Vicente) Fox, por eso me beneficia, pero él quisiera fulminarme, él quisiera tirarme ahorita, porque se da cuenta de que estoy creciendo ahorita”, indicó.

Presentará nueva queja ante el INE, adelanta

Gálvez señaló que también presentará una nueva queja contra López Obrador ante el Instituto Nacional Electoral (INE) , porque incumplió las medidas cautelares que le dictó.

“Voy a meter mañana la queja, el INE ya emitió medidas cautelares, el presidente debe dejar de hablar tanto de las corcholatas como de la oposición, no sé qué diría el INE, el presidente está dispuesto a usar todo su poder en mi contra, yo creo que sí, no tiene posibilidad de detenerse cuando siente que está en riesgo”, señaló.

La aspirante del blanquiazul a ser la responsable de construir el Frente Amplio por México dijo que, aunque Morena se enoje, se convirtió en el PRI de antes, que funciona bajo la lógica del acarreo, financiado por recursos públicos o empresarios.

Aunque Gálvez expresó su respeto hacia Claudia Sheinbaum, dijo que se encontrarán en su momento y con un intercambio de ideas, porque apuntó que tienen una visión de país diferente.

