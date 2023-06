Xóchitl Gálvez el mejor perfil para competir contra Morena, afirma Germán Martínez

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, expresó este jueves su apoyo a Xóchitl Gálvez, para que sea quien encabece la candidatura presidencial de la oposición rumbo al 2024.

Además, comentó que el ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz deber ser el candidato de la oposición para llegar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ya que se debe abrir las puertas a la sociedad. “Vamos abrir esto a los ciudadanos claramente. Yo no tengo grupo o rebaño, lo digo claramente”, indicó.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva, hizo un llamado a la ciudadanía a cerrar filas y unirse al proyecto de la legisladora del PAN, pues aunque aclaró que le falta equipo, dijo que es el mejor perfil para competir a los aspirantes de Morena.

“Lo digo clarito, yo voy con Xóchitl Gálvez y a quienes me acompañaron en mi aspiración de todo el país, a los michoacanos, a los veracruzanos, a Baja California, a Tijuana, a Tapachula les digo, vamos con Xóchitl Gálvez, yo no soy de medias tintas”, expresó.

"Yo voy a apoyar a la primera presidenta de México, que se llama @XochitlGalvez. Es una mujer competitiva, decente y preparada para el puesto", aseguró #PorLaMañana el senador Germán Martínez. Dijo que él apoyaría al ex ministro, José Ramón Cossío, como candidato en la CDMX — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) June 29, 2023

Germán Martínez pidió a la legisladora abrir la puerta de los hospitales a los que no tienen medicinas, para los que esperan una cirugía, que abra las puertas de las estancias infantiles para las madres trabajadoras, que abra las puertas de las escuelas públicas, así como los créditos al campo en Sinaloa.

“Yo no me rindo, una vez más a otra, a esta, con Xóchitl Gálvez, vamos con ella para presidenta de México. Estoy seguro que es competitiva, estoy seguro que es decente y yo estoy seguro que tiene cartas credenciales. Le falta equipo, clarito, que lo arme, pero que sea un equipo presidencial y no solo para repartirse pluris”, dijo.

Como propuesta para el PAN mencionó que su dirigente nacional, Marko Cortés debe ya prepararse para ir al Senado de la República, al igual que el actual coordinador del blanquiazul en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, además que el diputado federal, Santiago Creel sea el nuevo presidente del partido.

