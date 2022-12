Xóchitl Gálvez presenta demanda de amparo para obtener derecho de réplica 

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, presentó una demanda de amparo para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le otorgue su derecho de réplica en la conferencia mañanera.

El pasado 4 de diciembre, el Presidente de la República se refirió a la política hidalguense en su conferencia de prensa y le atribuyó declaraciones sobre las que Gálvez señaló que quiere aclarar en el mismo espacio .

"He presentado una demanda de amparo para que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, me otorgue el derecho de réplica en su conferencia mañanera, tal como él se había comprometido" Xóchitl Gálvez, senadora del PAN

La senadora panista explicó que ese día el Presidente de la República le atribuyó una declaración que no realizó , por tal motivo desde esa fecha solicitó su derecho de réplica; sin embargo, "al día siguiente dijo que no me lo otorgaría a menos que una autoridad competente se lo exija ".

Dijo que por ello acudió para presentar el recurso correspondiente ante el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa: “Estoy realizando el trámite, porque una sociedad democrática tiene derecho a información veraz, alcemos la voz ante gobiernos autoritarios”, manifestó.

La demanda fue entregada en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y está dirigido al Presidente de la República, a las Cámaras de Diputados y Senadores, así como al coordinador general de Comunicación Social del Gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas.

Presenté una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para que el Presidente garantice mi derecho de réplica en su conferencia mañanera y el derecho de todos los mexicanos a saber la verdad.#NoLeSaquePresidente pic.twitter.com/KiMdfcQSzh — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) December 27, 2022

