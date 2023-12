Xóchitl Gálvez presenta al equipo que elaborará su plan de gobierno

Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, presentó al equipo que la apoyará en la elaboración de su plan de gobierno y aseguró que para salir adelante el país necesita una presidenta que diga la verdad y no un gobierno de mentiras, como el que acusó que actualmente está al frente del país.

Acompañada por los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, la aspirante presidencial aseguró que con ella “nada de improvisados, aquí no hay floreros”, por lo que le exige a su equipo “100 por ciento de honestidad y 100 por ciento de capacidad”.

“El gobierno dice que ahora sí se entrega de todo, mentira, no entregan medicinas, no te dan salud, no dan una educación de calidad, no dan buenos salarios, es mentira que den oportunidades y seguridad; este gobierno dice respetar los derechos humanos, mentira, no respetan nada ni a nadie, ni siquiera su palabra, es un gobierno que no dice la verdad. Para salir adelante, México necesita un gobierno y una presidenta que les diga la verdad, un gobierno competente y capaz que apoya a los pobres, pero también a los que trabajan, estudian, emprenden”, expresó.

Como coordinador de los trabajos, Enrique de la Madrid, presentó a los integrantes del equipo para cada eje temático: agua, José Luis Luege; cultura, Consuelo Sáizar; derecho de las mujeres, Angélica de la Peña; derechos humanos, Emilio Álvarez Icaza; desarrollo rural sustentable, Silvano Aureoles; desregulación, Elsa Ayala Gómez; personas con discapacidad, Isabella Coppel; educación, ciencia y tecnología, Juan Carlos Romero Hicks, y energía, Rosanety Barrios.

También participan en finanzas públicas, Carlos Urzúa; gobiernos de coalición, Jesús Ortega; infraestructura, Guillermo Ruiz de Teresa; innovación y ciudades del futuro, Roberto Renes; justicia, Fernando Gómez Mont; jóvenes, Ximena Villcaña; medio ambiente y cambio climático, Rodolfo Lassie; México y su gobernanza, Pablo Basáñez; niños, niñas hay adolescentes, Josefina Vázquez Mota; obligaciones internacionales en materia de derechos de infancia, Verónica Juárez; pueblos indígenas y afromexicanos, Eufrosina Cruz; pymes, Soraya Pérez; relaciones exteriores y cooperación internacional, Ildefonso Guajardo; salud, Éctor Jaime Ramírez; sector agropecuario y pesca, Mario Zamora; seguridad, Rubén Moreira; telecomunicaciones y mundo digital, Alexia Michelle Araujo; turismo, Rosalinda Benítez; además de José Luis Romero Hicks.

Xóchitl Gálvez insistió en que su propuesta es impulsar una clase media fuerte en México, con seguridad, salud y educación de calidad.

En este contexto, la precandidata presidencial se refirió al retroceso que trajo el actual gobierno en materia educativa, como lo demostraron los resultados de la Prueba Pisa.

“Tenemos la Prueba Pisa, estamos en retroceso, retrocedimos 20 años, especialmente en matemáticas, esas carreras que son el futuro, las carreras necesitan la enseñanza de las matemáticas y México es el que más ha retrocedido”, lamentó.

Manifestó que de cara a 2024 sólo hay dos opciones, los de la continuidad, que, dijo, significa rendirse y agacharse, para que los mexicanos se conformen con la situación en la que están, y la opción que ella representa.

“La otra opción somos nosotros, avanzar al futuro, emprender, ganar más, innovar, crear prosperidad, lograr un cambio de mentalidad. Quiero ser la candidata de los que quieren dejar de ser pobres y buscar fortalecer las clases medias”, remarcó.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR