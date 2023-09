Xóchitl Gálvez prevé solicitar licencia al Senado para las precampañas

La responsable de construir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, dio a conocer que prevé solicitar su licencia al Senado para el inicio de las precampañas, a mediados de noviembre.

Sin embargo, advirtió que, por lo pronto, así como el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza su tribuna para hacer campaña, ella seguirá haciendo uso de su espacio en el Senado, porque no se va a quedar “manca”.

Entrevistada en la Cámara alta, a donde acudió a la primera sesión del periodo ordinario de sesiones, puntualizó que tiene listas diversas iniciativas, porque dijo que existen muchos pendientes por atender.

El presidente es quien hace campaña desde Palacio Nacional, acusa

Ante los señalamientos por parte de Morena respecto a que va a aprovechar la tribuna senatorial para hacer campaña, la panista respondió que quien realmente hace campaña desde la tribuna de la mañanera es el presidente de la República .

“Lo que no me parece ético es que el presidente diga hoy que va a apoyar a su candidata, eso no es ético, mientras yo no venga a trabajar, el día que falte, pero yo estoy trabajando. El presidente usa la tribuna para apoyar a su candidata, ¿qué quieren, que yo esté manca? Pues no", afirmó.

“El presidente todos los días apoya a sus candidatos desde la máxima tribuna, desde donde se deberían de resolver los problemas de México, no desde donde se deban de apoyar a candidatos, hoy acaba de decir que el que gane él lo va a apoyar, entonces, yo voy a chambear, yo voy a chambear. Yo soy una mujer ética”, abundó.

Al ser cuestionada respecto a si utilizará la tribuna para provocar revueltas, puntualizó: “No, no, no. Yo no voy a provocar revueltas, yo vengo a trabajar”.

Candidata de Morena ya está definida, “ya ni le busquen”, dice Gálvez

Gálvez también aseguró que “hay tiro” con Claudia Sheinbaum, porque reiteró que ya se sabía desde hace mucho que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México será la que abanderada de Morena.

Ante la presentación de los resultados de las encuestas del partido guinda, la senadora del PAN subrayó a los morenistas que “ya ni le busquen” , porque ya se conoce a su candidata.

“Yo ya le doblé la apuesta al presidente, es Claudia, ya no le busquen, eso lo sabía desde hace mucho, pero no me aceptó la apuesta”, dijo.

“Grosería es que haya 164 mil personas asesinadas”, responde

Ante el comentario del presidente de la República respecto a que se necesitan más que groserías para gobernar el país, Gálvez aseveró que la verdadera grosería es la manera en la que tiene al país.

“Grosería es que haya 164 mil personas asesinadas, esa sí es una grosería; grosería es que haya 50 millones de mexicanos sin servicios de salud, grosería es que haya subido la pobreza extrema, 400 mil personas están en pobreza extrema; grosería es que no le abra a las madres buscadoras, eso sí es grosería, vámonos poniendo de acuerdo en qué es grosería”, manifestó.

Respecto a las declaraciones de López Obrador sobre que no le ve futuro al Frente Amplio por México, la senadora panista cuestionó: “¿Entonces por qué está tan nervioso?”.

