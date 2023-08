Xóchitl Gálvez rechaza ser producto del “dedazo”

La senadora Xóchitl Gálvez rechazó las declaraciones de Jorge Luis Preciado respecto a que supuestamente en el Frente Amplio por México está acordado que ella será la candidata de la oposicióny reprochó que también sea la opinión de otro hombre que descalifica el trabajo de una mujer.

Aunque manifestó su respeto hacia el ahora expanista y lamentó su decisión de abandonar al blanquiazul, dejó claro que ella no es producto de alguna designación: “No soy producto de un dedazo, otra vez un hombre descalificando el trabajo de una mujer”, manifestó.

En conferencia de prensa en Mazatlán, Sinaloa, subrayó que a ella nadie le ha dicho que ya es la candidata de la oposición, por lo que diariamente está “en chinga” recorriendo todo el país y puntualizó que incluso se fijó la meta de alcanzar el medio millón de firmas para el proceso interno del Frente Amplio por México.

“A mí nadie me ha dicho que soy la candidata, yo ando todavía en chinga por todos lados, me levanto 5:30 de la mañana, duermo 11 de la noche, ustedes han visto cómo es mi agenda, alguien que sabe que ya es, se tira a la hamaca a esperar el resultado, no, quisiéramos llegar al medio millón como meta, yo les pido a todos aquellos que no han firmado que le firmen y pues voy en todas las encuestas en primer lugar, si eso es dedazo, yo creo que no, es un reconocimiento a un trabajo, a una trayectoria.

“Respeto mucho a Preciado, yo lo que le diría es que lo necesitamos en este frente, porque la verdad todos somos indispensables y todos tenemos algo que hacer, si su visión es rechazar este proyecto autoritario que tenemos en el país”, declaró.

Por otra parte, la política hidalguense lamentó que por más que los tribunales le ordenan al Presidente Andrés Manuel López Obrador que no hable de ella, lo sigue haciendo, como se evidenció en su conferencia mañanera de ayer.